Sud odobrio: Vojska ulazi u grad

Ranije je američki sud privremeno blokirao odluku vlade o raspoređivanju Nacionalne garde u Portland, a Trumpova administracija je kao odgovor podnijela žalbu, izvještava CBS News.

Trumpova administracija je prethodno rasporedila oko 200 pripadnika Teksaške Nacionalne garde u Chicago kako bi zaštitili saveznu imovinu, uključujući zgrade Imigracijske i carinske službe (ICE) i druge savezne objekte.

Trump je ranije ovog mjeseca izjavio da se SAD suočava s “unutarnjim neprijateljem” i najavio da će narediti raspoređivanje trupa u sve veći broj gradova pod vodstvom demokrata, uključujući Washington i Los Angeles.

Demokratski čelnici tvrde da su Trumpove odluke o raspoređivanju trupa politički motivirane i osporavaju ih na sudu.

Američki predsjednik također je zaprijetio da će se pozvati na zakon protiv pobune iz 18. stoljeća kako bi zaobišao sudske presude koje ograničavaju njegove naredbe o slanju pripadnika Nacionalne garde u gradove unatoč prigovorima lokalnih i državnih dužnosnika.

