Vijesti

Upoznala ga na društvenim mrežama: Djevojka pretučena u Banovićima po povratku iz škole, napadač joj oteo mobitel

5.3K  
Objavljeno prije 38 minuta

Osumnjičeni je pronađen i priveden u službene policijske prostorije

Policiji u Banovićima sinoć oko 20:10 sati prijavljeno je razbojništvo nad 19-godišnjom djevojkom I. K. kojoj je pritom otuđen telefon, potvrdila je za “Avaz” glasnogovornica MUP-a Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić.

Ona je dodala da je djevojka imenom prijavila napadača.

Osumnjičeni priveden
– Osumnjičeni E. Lj. iz Dobošnice kod Lukavca je pronađen i priveden u službene policijske prostorije u Banovićima gdje je nad njim provedena kriminalistička obrada. Telefon je pronađen i vraćen vlasnici – kazala je Sprečić.

Sve policijske radnje u vezi sa prijavljenim događajem, dodala je, provedene su pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca.

– Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu razbojništvo bit će podnesen Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona u redovnoj proceduri – kazala je Sprečić.

Površno ga poznaje
Redakciji “Avaza” obratio se otac 19-godišnje djevojke koji je kazao da je osumnjičenog za razbojništvo E. Lj. upoznala na društvenim mrežama dva-tri dana prije sinoćnjeg incidenta,piše Avaz

– Moja kćerka je po povratku iz škole sinoć od 19:30 do 19:45 sati pretučena i otet joj je mobilni telefon. Napad se dogodio iznad sportske dvorane u Banovićima – ispričao je njen otac.

Dodao je da je kćerku zatekao u PU Banovići, te istakao da ju je pretukao muškarac kojeg ona površno poznaje.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh