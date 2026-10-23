Upoznala ga na društvenim mrežama: Djevojka pretučena u Banovićima po povratku iz škole, napadač joj oteo mobitel

Policiji u Banovićima sinoć oko 20:10 sati prijavljeno je razbojništvo nad 19-godišnjom djevojkom I. K. kojoj je pritom otuđen telefon, potvrdila je za “Avaz” glasnogovornica MUP-a Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić.

Ona je dodala da je djevojka imenom prijavila napadača.

Osumnjičeni priveden

– Osumnjičeni E. Lj. iz Dobošnice kod Lukavca je pronađen i priveden u službene policijske prostorije u Banovićima gdje je nad njim provedena kriminalistička obrada. Telefon je pronađen i vraćen vlasnici – kazala je Sprečić.

Sve policijske radnje u vezi sa prijavljenim događajem, dodala je, provedene su pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca.

– Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu razbojništvo bit će podnesen Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona u redovnoj proceduri – kazala je Sprečić.

Površno ga poznaje

Redakciji “Avaza” obratio se otac 19-godišnje djevojke koji je kazao da je osumnjičenog za razbojništvo E. Lj. upoznala na društvenim mrežama dva-tri dana prije sinoćnjeg incidenta,piše Avaz

– Moja kćerka je po povratku iz škole sinoć od 19:30 do 19:45 sati pretučena i otet joj je mobilni telefon. Napad se dogodio iznad sportske dvorane u Banovićima – ispričao je njen otac.

Dodao je da je kćerku zatekao u PU Banovići, te istakao da ju je pretukao muškarac kojeg ona površno poznaje.

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