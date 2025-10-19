Svijet

“Da nije bilo mene, umrlo bi najmanje 25.000 Amerikanaca” VIDEO

Objavljeno prije 54 minute

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se na društvenoj mreži “Truth Social” tvrdeći da su američke snage uništile podmornicu koja je prevozila ogromne količine narkotika u SAD.

„Imao sam veliku čast uništiti vrlo veliku podmornicu koja je prevozila drogu i plovila prema Sjedinjenim Državama dobro poznatom rutom za krijumčarenje droge. Američke obavještajne službe potvrdile su da je ovo plovilo bilo natovareno prvenstveno fentanilom i drugim ilegalnim narkoticima“, rekao je Trump.


U poruci je dodao da su u napadu ubijena dvojica od četvorice “narkoterorista” na brodu, dok su preostala dvojica uhićena i predana vlastima Ekvadora i Kolumbije.

“Najmanje 25.000 Amerikanaca bi umrlo da sam dozvolio da se ova podmornica iskrca. Nijedne američke snage nisu povrijeđene u ovom napadu. Pod mojim nadzorom, Sjedinjene Države neće tolerisati narkoteroriste koji krijumčare ilegalne droge, ni kopnom ni morem”, poručio je predsjednik SAD.


