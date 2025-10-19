“Da nije bilo mene, umrlo bi najmanje 25.000 Amerikanaca” VIDEO

„Imao sam veliku čast uništiti vrlo veliku podmornicu koja je prevozila drogu i plovila prema Sjedinjenim Državama dobro poznatom rutom za krijumčarenje droge. Američke obavještajne službe potvrdile su da je ovo plovilo bilo natovareno prvenstveno fentanilom i drugim ilegalnim narkoticima“, rekao je Trump.

The Pentagon released footage of a drone strike on a cartel semi-submersible in the southern Caribbean near Venezuela. The vessel carried fentanyl bound for the U.S. Two narco-terrorists were killed, two rescued by the U.S. Navy.https://t.co/FaE16G8XiG | #cafénofront pic.twitter.com/YPKj2p0INw — Café no Front (@SagranCarvalho) October 18, 2025



U poruci je dodao da su u napadu ubijena dvojica od četvorice “narkoterorista” na brodu, dok su preostala dvojica uhićena i predana vlastima Ekvadora i Kolumbije.

“Najmanje 25.000 Amerikanaca bi umrlo da sam dozvolio da se ova podmornica iskrca. Nijedne američke snage nisu povrijeđene u ovom napadu. Pod mojim nadzorom, Sjedinjene Države neće tolerisati narkoteroriste koji krijumčare ilegalne droge, ni kopnom ni morem”, poručio je predsjednik SAD.

Facebook komentari