“Upravo gledamo samoubistvo vodeće svijetske supersile” VIDEO

Objasnio je da se provode odluke koje zemlju čine drastično slabijom nego što bi trebala biti.

Prethodno je objavio članak s istim naslovom, u kojem tvrdi da se SAD pod Trumpovom vlašću više ne ponaša kao država, već kao skupina oligarha vođenih željom za osobnim bogaćenjem i odanošću jednom čovjeku.

„Kad kažem samoubojstvo supersile , pokušavam naglasiti odluke koje se donose kako bi SAD postale znatno slabije. One uključuju upravljanje kao skupina oligarha, a ne kao država. One uključuju nedostatak koherentne ideologije o budućnosti zemlje“, rekao je Snyder.

Fokus na bogaćenju uz istovremeno propitivanje izbornih procesa, dodaje povjesničar, izravno narušava institucionalni kontinuitet, koji je temelj opstanka svake supersile. Smatra da bez jasne vizije nasljeđivanja vlasti i dugoročne nacionalne održivosti država gubi svoju snagu.

Historian @TimothyDSnyder sums up a year of Trump choices and policies in one overall conceptual framework, which he calls "Superpower suicide." — Christiane Amanpour (@amanpour) April 22, 2026

Njegova ključna kritika bila je Trumpovo inzistiranje na nafti i plinu , dok se ostatak svijeta okreće obnovljivim izvorima energije.

Snyder napominje da supersile kroz povijest svoj uspon i pad duguju upravo energetskim strategijama.

„Namjerno se previđaju ključne tehnološke tranzicije, posebno one u energetici “, kaže povjesničar.

Ističe da je ovo strateška pogreška s trajnim posljedicama, objašnjavajući da Trump, zbog favoriziranja fosilnih goriva, prepušta dominaciju na tržištu obnovljivih izvora energije Kini , što Pekingu daje mogućnost globalnog vodstva u budućnosti.

