VELIKI HOROSKOP ZA PETAK 24. APRIL: Blizanci, spremite se za magiju; Škorpije, čuvajte leđa

Ovan (21.03. – 19.04.)

Posao: Na tankoj ste liniji između impulsivnosti i mudrosti. Kolege bi mogle pokušati sabotirati vaše planove, ali imate pravo na još jednu šansu da ispravite stvari.

Ljubav: Izbjegavajte ljubomorne scene. Jedna nepromišljena riječ danas može pokrenuti lavinu koju nećete lako zaustaviti.

Zdravlje: Moguća nesanica zbog previše razmišljanja.

Bik (20.04. – 20.05.)

Posao: Ulazite u period snage. Ne morate se previše naprezati u zajedničkim poslovima jer ste već postavili čvrste temelje. Finansije su stabilne.

Ljubav: Partner očekuje više pažnje. Ako ste slobodni, moguće je poznanstvo sa osobom koja je nešto starija od vas.

Zdravlje: Promjenljivo raspoloženje, nađite vremena za opuštanje.

Blizanci (21.05. – 20.06.)

Posao: Danas je vaš dan! Venera ulazi u vaš znak, donoseći vam šarm i prednost u pregovorima. Ne očajavajte zbog propuštenih prilika iz prošlosti.

Ljubav: Zračite magnetizmom. Slobodni Blizanci bi mogli započeti zanimljivu prepisku koja brzo prerasta u nešto više.

Zdravlje: Osjećate se pomalo iscrpljeno, unosite više vitamina.

Rak (21.06. – 22.07.)

Posao: Unutrašnja nesigurnost vas može kočiti. Ne tražite potvrdu od drugih, već se oslonite na vlastitu intuiciju pri donošenju odluka.

Ljubav: Emocije su naglašene, ali pazite da ne postanete previše posesivni. Tajne informacije bi mogle promijeniti vaš pogled na voljenu osobu.

Zdravlje: Pripazite na probavu i ishranu.

Lav (23.07. – 22.08.)

Posao: U centru ste pažnje. Odličan je trenutak za prezentaciju novih ideja. Finansijska situacija se vidno popravlja.

Ljubav: Ljubavni život cvjeta. Slobodni Lavovi mogu očekivati strastven susret koji će im ubrzati puls.

Zdravlje: Odlična energija, idealno vrijeme za fizičku aktivnost.

Djevica (23.08. – 22.09.)

Posao: Danas učite važnu lekciju – kompromis nije slabost. Pažljivo birajte saradnike i ne otkrivajte sve svoje karte prerano.

Ljubav: Pokušajte razumjeti i drugu stranu. Partner bi mogao biti kolebljiv, pa mu dajte prostora da razmisli.

Zdravlje: Moguća napetost u vratu i ramenima.

Vaga (23.09. – 22.10.)

Posao: Imate razloga za optimizam kada su u pitanju finansijski prilivi. Vrijeme zastoja prolazi i stvari se počinju kretati u vašu korist.

Ljubav: Ulazak Venere u Blizance vam godi. Osjećate potrebu za intelektualnom stimulacijom i dugim razgovorima s partnerom.

Zdravlje: Osjećate se sve bolje u svojoj koži.

Škorpija (23.10. – 21.11.)

Posao: Napetost na radnom mjestu može eskalirati. Izbjegavajte sukobe koje ne možete dobiti – povlačenje je nekada znak mudrosti, a ne slabosti.

Ljubav: Strast je prisutna, ali i sumnja. Ne donosite zaključke bez čvrstih dokaza. Čuvajte se dvosmislenih poruka.

Zdravlje: Kanališite stres kroz meditaciju ili hobi.

Strijelac (22.11. – 21.12.)

Posao: Avanturistički duh vas vodi ka novim, originalnim idejama. Iako su okolnosti možda teške, vaša sposobnost da sve okrenete na šalu vam pomaže.

Ljubav: Odličan dan za društveni život. Venera u vašem polju partnerstva donosi vedrinu i lakšu komunikaciju.

Zdravlje: Osjećate se vitalno.

Jarac (22.12. – 19.01.)

Posao: Jedan razgovor može promijeniti tok projekta. Izbjegavajte rigidnost i budite fleksibilni prema kolegama.

Ljubav: Vrijeme je da popustite kontrolu. Otvorite se prema bliskim ljudima i pokažite svoju ranjivost.

Zdravlje: Potreban vam je kvalitetan san.

Vodolija (20.01. – 18.02.)

Posao: Moguće su nove poslovne ponude ili neočekivane promjene planova. Vaša kreativnost je na vrhuncu, iskoristite je.

Ljubav: Vrijeme je da kažete šta zaista osjećate. Ulazak Venere u srodni znak Blizanaca donosi vam sreću u flertu i zabavi.

Zdravlje: Dobra energija, ali ne pretjerujte sa fizičkim naporom.

Ribe (19.02. – 20.03.)

Posao: Slušajte svoju intuiciju kod finansijskih odluka. Moguće su informacije koje vam do sada nisu bile dostupne, a koje mijenjaju poslovnu sliku.

Ljubav: Sve osjećate intenzivnije. Naglašena je potreba za sigurnošću unutar porodice i doma.

Zdravlje: Moguća je preosjetljivost na vremenske promjene.

