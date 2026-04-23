Bivša misica pronađena mrtva u stanu

Gomez je upucana u glavu, a vlasti su rekle da je istraga usmjerena na njezinu svekrvu.

Prema meksičkom portalu Reporte Indigo, tužiteljstvo slučaj tretira kao ubojstvo. Vjeruje se da je Gomez, koja je osvojila titulu Miss Teen Universe 2017. u saveznoj državi Baja California, ubijena 15. travnja. U vrijeme pucnjave, policija vjeruje da je Carolina bila u stanu sa svojim suprugom Alejandrom Gomezom i njegovom majkom Erikom Mariom.

Lokalni mediji izvijestili su da nitko još nije uhićen u vezi s njezinim ubojstvom. Pucnjava nije prijavljena do 16. travnja, što je postavilo pitanje zašto je trebalo toliko dugo prije nego što je policija obaviještena. Dužnosnici su rekli da nije bilo izvješća o pucnjavi ili napadu u blizini stambenog kompleksa.

Guvernerka Baja California, Marina del Pilar Avila, izjavila je da je istraga o Carolininoj smrti prioritet.

„Nijedan zločin protiv žena ne smije proći nekažnjeno. Naše misli su s njezinom obitelji u ovim razornim trenucima“, rekla je.

Prema medijima, Gomez je nedavno proslavila rođendan, a rođena je 4. travnja 1999. godine.

Tragična smrt bivše supruge dolazi usred raširenih nemira u Meksiku zbog onoga što mnogi nazivaju epidemijom nasilja nad ženama.

Civilne organizacije pozivaju tužitelje da slučaj prekvalificiraju kao femicid, što agencija Ujedinjenih naroda UN Women definira kao “namjerno ubojstvo s rodno motiviranom motivacijom”.

U studenom je agencija objavila da se femicid “razlikuje od ubojstva, gdje motivacija možda nije povezana sa spolom”.

Carolinina obitelj i prijatelji pozvali su javnost na mirni prosvjed zakazan za subotu, 25. travnja.

„Carolina ima svoju priču, svoju obitelj i zaslužuje pravdu. Danas dižemo glas za nju. Za njezin život. Za sve što joj je oduzeto. Izlazimo na ulice u mirnom prosvjedu kako bismo zahtijevali pravdu za Carolinu Flores Gomez. Neka njezino ime odjekuje ulicama i stigne gdje god treba. Carolina zaslužuje pravdu“, rekli su u izjavi.

