Jučer su se na više od 2600 lokacija širom SAD-a održali protesti pod nazivom ‘Nema kraljeva’,protiv politika predsjednika Donalda Trumpa

Protesti, veliki i mali, u gradovima, predgrađima i gradićima širom SAD-a, uslijedili su nakon masovnih protesta u junu te zrcale frustraciju oponenata Trumpove agende koju je počeo provoditi dosad neviđenom brzinom otkad je preuzeo dužnost u Demonstranti bi mogli biti meta nadzora savezne vlade nizom tehnologija koje bi mogle uključivati ​​prepoznavanje lica i hakiranje telefona, rekli su aktivisti za građanske slobode.Subotnji protesti započeli su izvan SAD-a, s nekoliko stotina demonstranata koji su se okupili ispred američke ambasade u Londonu, a stotinjak njih održalo je proteste u Madridu i Barceloni.

Do subote ujutro u Sjevernoj Virginiji mogli su se vidjeti demonstranti kako hodaju nadvožnjacima prema cestama koje vode u Washington D.C., a nekoliko stotina ljudi okupilo se u krugu nacionalnog groblja u Arlingtonu, u blizini mjesta gdje Trump razmatra gradnju luka preko mosta od spomenika Lincolnu.

U Chicagu se okupilo najmanje 100.000 ljudi, mnogi s transparentima protiv federalnih imigracijskih agenata.Više od 200.000 stanovnika područja Washingtona okupilo se u blizini američkog Capitola. U mnogim gradovima, demonstranti su nosili kostime životinja.Otkako je Trump preuzeo dužnost prije 10 mjeseci, njegova vlada pojačala je protuimigracijske mjere, poduzela mjere za smanjenje broja zaposlenih u saveznoj vladi i uvela rezove u finansiranju elitnih univerziteta zbog neslaganja po pitanjima kao što su propalestinski protesti protiv izraelskog genocida u Gazi, raznolikost na kampusima i transrodne politike.

Stanovnici u nekim većim gradovima svjedočili su predsjednikovom slanju vojnika Nacionalne garde, uz tvrdnju da garda štiti imigracijske agente i pomaže boriti se protiv zločina.

“Ne postoji ništa više američki nego reći ‘mi nemamo kraljeve’, kao i iskoristiti naše pravo da mirno protestvujemo”, rekla je Leah Greenberg, suosnivačica progresivne organizacije Indivisible, koja je glavni organizator protesta ‘Nema kraljeva’.

Trump je vrlo malo komentarisao najavljene subotnje proteste. No u intervjuu za Fox Business koji je emitovan u petak, rekao je da ga “nazivaju kraljem – ja nisam kralj”.

Više od 300 lokalnih grupa pomoglo je organizovati subotnje proteste, rekla je Greenberg. Američka unija za građanske slobode rekla je da je omogućila pravnu obuku hiljadama ljudi koji će djelovati kao maršali na raznim protestima, a ovi ljudi su također obučeni za deeskalaciju.

Reklame i informacije o protestima ‘Nema kraljeva’ preplavile su društvene mreže kako bi bio što veći odaziv,pišu Vijesti

Dana Fisher, profesorica na Američkom univerzitetu u Washingtonu i autorica nekoliko knjiga o američkom aktivizmu, predvidjela je da bi u subotu mogao biti najveći odaziv na proteste u modernoj historiji SAD-a. Očekuje da će učestvovavati preko tri miliona ljudi, na temelju registracija i učestvovanja u događajima u junu.

Facebook komentari