Završen razgovor Putina i Trumpa, poznato šta su dogovorili

Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarali su dan uoči dolaska ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Bijelu kuću.

Telefonski razgovor američkog i ruskog lidera održan je danas poslijepodne i, prema saopćenju Bijele kuće, bio je “dobar i produktivan“.

Dvojica lidera dogovorila su da će se njihovi timovi na visokom nivou sastati već sljedeće sedmice kako bi nastavili dijalog.

Ovaj sastanak mogao bi poslužiti kao priprema za novi lični susret Trumpa i Putina, koji bi se mogao održati u bliskoj budućnosti, navodi se u saopćenju.

Podsjetimo, Zelenski se sutra sastaje s Trumpom kako bi zatražio dodatnu vojnu pomoć, u trenutku kada Kijev i Moskva pojačavaju međusobne napade na energetska postrojenja, a NATO razmatra kako da odgovori na učestale ruske zračne upade.

Ukrajina traži američke rakete dugog dometa Tomahawk, a odobrenje Washingtona stavilo bi Moskvu i druge velike ruske gradove u domet ukrajinske vojske.

Trump već duže vrijeme ističe želju da se rat u Ukrajini što prije okonča, ali njegov stav prema Kijevu i Moskvi znatno se promijenio tokom drugog mandata, piše BBC.

Međutim, krajem prošlog mjeseca došlo je do preokreta. Trump je signalizirao da bi Ukrajina mogla „povratiti cijelu svoju teritoriju u izvornim granicama, od mjesta gdje je ovaj rat počeo"

