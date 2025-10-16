Desetine hiljada Španaca protestovali protiv izraelske operacije u Gazi..

Desetine hiljada građana u Španiji izašli su na ulice pet dana nakon početka primirja u Pojasu Gaze, kako bi izrazili protivljenje izraelskoj vojnoj operaciji u toj enklavi. Sindikati su pozvali na simbolični štrajk – dvokratni prekid rada po dva sata, ujutro, u vrijeme ručka i u večernjim satima.

Protesti su održani u brojnim gradovima, uključujući Madrid, Bilbao i Barcelonu, a svaki je okupio nekoliko hiljada učesnika. Iako su zabilježena kašnjenja u lokalnom saobraćaju i kratkotrajni prekidi TV programa, veći poremećaji u javnom životu nisu prijavljeni.

U Barceloni su protesti eskalirali. Prema navodima španske nacionalne televizije RTVE, policija je upotrijebila suzavac kako bi spriječila demonstrante da uđu u gradski željeznički kolodvor. Pojedini demonstranti bacali su boce na policajce, piše La Vanguardia, a zapaljeni su i veliki plastični kontejneri za otpad, karakteristični za gradske ulice.

Španija se svrstala među najglasnije evropske kritičare izraelskih poteza u Gazi. Vlada ljevičarskog premijera Pedra Sáncheza uvela je embargo na izvoz oružja prema Izraelu i zabranila ulazak u zemlju nekim članovima krajnje desnog krila izraelske vlade.

Premijer Sánchez otvoreno je optužio Izrael za provođenje genocida u Gazi, što je izazvalo dodatne tenzije u međunarodnim odnosima, ali i povećalo podršku pro-palestinskim protestima unutar Španije, pišu Vijesti.ba.

(24sata.info)

