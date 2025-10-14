Bešlagić kritikuje Sarajevo: Kako su ispratili Osima, Halida ono malo na Skenderiji

Glumac Enis Bešlagić i danas je govorio o svojoj ulozi u organizacije komemoracije i subotnjeg oproštaja od legendarnog Halida Bešlića, pišu Vijesti.

Sve je krenulo jučer na komemoraciji Bešliću u Narodnom pozorištu gdje je Bešlagić rekao da je razočaran i uputio kritike na račun grlavnog grada.

“Očekivao sam veći angažman Sarajeva, što se ja moram sjetiti toga ili koliko vam je trebalo vremena da se sjestite da je otišao Halid Bešlić”, rekao je Bešlagić s bine.

Upravo zbog ove izjave, manje pažnje je posvećeno njegovoj izjavi uoči komemoracije, u kojoj je kritikova Sarajevo i da se nije na pravi način oprostilo od Ivice Osima “pa je on sve morao sam” u Halidovom slučaju …

“Iznerviram se kada vidim kako smo ispratili Ivicu Osima, kako to Sarajevo koje … Ja nisam želio da to bude na Skenderiji sa ono malo ljudi da se skupi”, rekao je Bešlagić.

Njegovi istupi nisu prošli bez kritika, pa se Bešlagić oglasio i danas.

“Nakon saznanja da je Halid umro, ljudi su se počeli okupljati. Ja sam mislio da to treba biti organizovano. Zato sam ja pozvao sve, pozvao sam ljude da napravimo nešto”, kazao je Bešlagić.

Govoreći o svom emotivnom istupu na komemoraciji, Bešlagić je priznao da je bio iscrpljen i vođen emocijama.

“Ponese te emocija, ne spavaš tri dana i onda kažeš možda stvari koje na tom mjestu ne bi rekao, ali bih ponovio. Nisam ništa loše mislio, ali sam iskreno rekao svoj stav. Porodica zna šta sam ja rekao i zna šta mislim.”

