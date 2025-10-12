Netanyahu izviždan na Trgu talaca u Tel Avivu

Dok se Witkoff obraćao hiljadama okupljenih Izraelaca koji su mahali američkim zastavama, svako spominjanje američkog predsjednika Donalda Trumpa izazvalo je gromoglasan pljesak, piše CNN.

Međutim, kada je Witkoff pokušao govoriti o Netanyahuu, gomila je odgovorila valovima bučnih zvižduka.Svaki put kad bi pokušao izraziti zahvalnost izraelskom čelniku i njegovom glavnom pregovaraču, Ronu Dermeru, okupljeni bi ga prekinuli.

Na kraju je Witkoff dobacio: “Ljudi, dopustite mi da završim ovu misao; vjerujte mi, oni su ovdje imali glavnu ulogu.”

Netanyahuovi kritičari optužuju ga za produženje rata i izbjegavanje odgovornosti za sigurnosne propuste koji su doveli do napada 7. oktobra.

Također ga se tereti za sabotiranje pregovora o oslobađanju talaca i okončanju rata. Za razliku od Witkoffa i Kushnera, Netanyahu nikada nije posjetio Trg talaca, koji je posljednje dvije godine centralno mjesto okupljanja,pišu Vijesti

Zvižduci upućeni premijeru izazvali su oštre reakcije njegovih saveznika i pristaša. Potpredsjednik vlade i ministar pravosuđa Yariv Levin nazvao je incident “velikom sramotom”. “Bio je to sraman prikaz strašne nezahvalnosti prema Netanyahuu, koji je vodio Državu Izrael kroz jedno od njezinih najtežih razdoblja i postigao golema postignuća kojima smo svjedočili u protekle dvije godine”, poručio je Levin.

