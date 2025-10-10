Pogledajte današnju naslovnicu Jerusalem Posta: On ih vraća kući!

Izraelski The Jerusalem Post izazvao je danas veliku pažnju objavom naslovnice na kojoj se silueta američkog predsjednika Donalda Trumpa sastoji od lica 48 izraelskih taoca.

Iznad stoji natpis ‘On ih vraća kući‘, a ispod citat bivše premijerke Golde Meir:

– Možda je prerano reći ‘poslije rata’, jer mi zapravo živimo pod primirjem u ratu koji još nije završio.

Meir je te riječi izrekla u Knessetu 1973. godine, neposredno nakon završetka Jomkipurskog rata.

U objavi na mreži X, list je poručio da naslovnica obilježava ključan trenutak – dogovor o primirju između Izraela i Hamasa te povratku izraelskih taoca kući.

Dogovor o prekidu vatre postignut je uz posredovanje SAD-a. U sljedeća tri dana Hamas bi trebao osloboditi 20 živih taoca i tijela 28 poginulih, dok će Izrael pustiti oko dvije hiljade palestinskih zatvorenika. U izraelskim medijima sporazum se opisuje kao privremeni, ali važan korak prema deeskalaciji sukoba,pišu Vijesti

Antonio Guterres, glavni sekretar UN-a, pozdravio je sporazum, kazavši da bi mogao potaknuti obnovu političkog procesa i približiti stvaranje palestinske države, prenosi Jutarnji list.

Američki zvaničnici sporazum smatraju dijelom šireg mirovnog plana koji Trumpova administracija naziva ‘najsloženijim, ali i najvažnijim diplomatskim pothvatom svog mandata‘.

