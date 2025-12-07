“Nije trenutak za poziv”: Netanjahu želi u Njemačku, ali Berlin koči

Mertz, koji je prethodno izjavio da je spreman dopustiti Netanyahuu posjet Njemačkoj unatoč nalogu Međunarodnog kaznenog suda (ICC), rekao je da trenutno nema rasprave o takvom pozivu za izraelskog premijera.

„Nema razloga da se o tome sada raspravlja“, rekao je Mertz novinskoj agenciji dpa. „Ako bude vremena, poslat ću takav poziv, ali to trenutno nije tema ni za koga od nas!“, dodao je.

Mertz je prethodno rekao da je u načelu spreman dopustiti Netanyahuu posjet Njemačkoj unatoč naredbi vezanoj uz izraelske vojne akcije u Gazi , rekavši da izraelski premijer “mora moći putovati u Njemačku”.

Netanyahu poriče optužbe.

Netanyahu je rekao da bi bio “oduševljen” ponovno posjetiti Njemačku , ali je priznao da “ne idemo tamo jer je tužitelj Međunarodnog kaznenog suda izdao nalog za uhićenje mene i našeg bivšeg ministra obrane.” Netanyahu snažno odbacuje optužbe Međunarodnog kaznenog suda , koje Izrael ne priznaje, te je zatražio povlačenje naloga.

Netanyahu je jučer govorio o “prilikama za mir” na Bliskom istoku , čak i nakon što je broj poginulih u Gazi , unatoč službenom prekidu vatre, premašio 70.000, prema podacima lokalnih zdravstvenih vlasti. Istovremeno, izraelski premijer i dalje odbacuje ideju neovisne palestinske države.

„Vjerujemo da postoji put do šireg mira s arapskim državama , kao i put do održivog mira s našim palestinskim susjedima“, rekao je Netanyahu . „Ali nećemo stvoriti državu na vlastitom pragu koja bi bila posvećena našem uništenju“, dodao je.

Mertz je , u međuvremenu, rekao da rade “prema cilju mira na novom Bliskom istoku ” i bio je nešto rezerviraniji u svojoj podršci rješenju o dvjema državama.

„Vjerujemo da perspektiva uspostavljanja palestinske države uz Izrael vjerojatno nudi najbolju priliku za budućnost“, rekla je njemačka kancelarka.

Međutim, rješenje o dvjema državama može se postići samo pregovorima i “to će biti na samom kraju tih pregovora. Takvi pregovori su potrebni sada”, dodao je. Prema tom modelu, Izrael i neovisna palestinska država trebali bi postojati jedni pored drugih u miru.

Mertz je također upozorio protiv bilo kakve aneksije Zapadne obale , koju zagovaraju ultradesničarski članovi Netanyahuove vlade. Palestinci smatraju ovaj teritorij dijelom svoje buduće neovisne države. Netanyahu je rekao da je prva faza plana američkog predsjednika Donalda Trumpa o Gazi “gotovo završena” i da je u Pojasu Gaze ostalo tijelo samo jednog taoca.

Netanyahu upozorio na porast antisemitizma diljem svijeta

Naglasio je da je razoružanje palestinske militantne skupine Hamas preduvjet za mirovni sporazum. Druga faza plana prekida vatre bit će teža za provedbu od prve, rekao je izraelski premijer. Netanyahu je također upozorio na opasan porast antisemitizma diljem svijeta.

Unatoč zločinima Hamasa protiv civila 7. listopada 2023. u Izraelu, njihove se zastave i dalje vijore na prosvjedima u međunarodnim prijestolnicama, požalio se premijer. “To je skandalozno”, rekao je.

Facebook komentari