“Ovog ljeta sam bio sa svojom djevojkom Bettinom u Monaku i vozili smo se okolo. U prosjeku je oko 50 posto superautomobila – “Bugattija”, “Ferrarija” i drugih – imalo ukrajinske registarske tablice”, rekao je Trump Jr. , prenijela je bjeloruska Nexta.

U nastavku govora čiji je fokus protiv svrhe nastavka borbi u Ukrajini , Donald Trump Jr. je rekao da su ukrajinski “korumpirani” bogataši pobjegli iz svoje zemlje i tako prepustili “onome što su smatrali ruralnom sirotinjom” da vodi rat.

Trump Jr. nema formalnu ulogu u administraciji svog oca, ali je ključna figura u pokretu MAGA, a njegov nastup odražava antipatiju nekih članova Trumpovog tima prema ukrajinskoj vladi i dolazi u trenutku kada Trumpov pregovarački tim vrši pritisak na Kijev da ustupi teritoriju.

Na kraju govora, dodao je da ukrajinski predsjednik, Volodimir Zelenski , produžuje rat jer zna da nikada ne bi pobijedio na izborima ako bi rat završio. Rekao je da je Zelenski gotovo božanstvo za ljevicu, ali je ustvrdio da je Ukrajina mnogo korumpiranija od Rusije.

