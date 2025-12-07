Opasni virus procurio iz laboratorije, pokrenuta istraga

Španske vlasti fokusirale su se na pet laboratorija u blizini mjesta izbijanja bolesti kao potencijalne izvore. Ova istraga uslijedila je nakon što je potvrđeno 13 slučajeva kod divljih svinja u ruralnim područjima oko Barselone od 28. novembra. Kao najveći izvoznik svinjetine u Evropskoj uniji, Španija je odmah reagovala kako bi spriječila širenje bolesti koja bi mogla ugroziti industriju vrijednu 8,8 milijardi eura godišnje.

Prvobitno se smatralo da je bolest mogla nastati konzumiranjem kontaminirane hrane koju su donijele divlje svinje, uključujući otpad s mesom izvan Španije. Međutim, nova istraga Ministarstva poljoprivrede pokazala je da soj virusa otkriven kod uginulih veprova nije identičan sojevima koji kruže u drugim državama EU. Utvrđeno je da je virus sličan soju koji je prvi put zabilježen u Gruziji 2007. godine.

Ministarstvo je upozorilo da ovo otkriće ne isključuje mogućnost laboratorijskog porijekla virusa, budući da se soj “Georgia 2007” često koristi u istraživanjima i testiranju vakcina u kontrolisanim objektima. Izvještaj sugeriše da virus možda nije nastao u životinjama ili njihovim proizvodima u zemljama gdje je trenutno prisutan,pišu Vijesti

Regionalni predsjednik Katalonije Salvador Illa naredio je Institutu za poljoprivredu i hranu da izvrši reviziju pet laboratorija koji rade s virusom afričke svinjske kuge unutar 20 kilometara od mjesta izbijanja. Sve hipoteze o porijeklu bolesti i dalje ostaju otvorene.

