Dječak u Njemačkoj zapalio auto prskalicom, majci prijeti tužba

Majka, 42-godišnjakinja, zapalila je u subotu prskalicu sa sinom na parkingu u stambenom naselju grada Hagena, a potom vidjela kako iskre lete ispod obližnjeg automobila, gdje se zapalilo suho lišće, prenosi HINA.

Pokušaji gašenja požara nisu uspjeli, a automobil u vlasništvu komšije potpuno je izgorio,pišu Vijesti

Vatrogasci su uspjeli spriječiti širenje vatre na druge automobile na parkingu. Protiv žene će biti podnesena tužba zbog izazivanja požara iz nemara.

Policija podsjeća da se prskalice i dalje mogu legalno kupovati i koristiti tokom cijele godine, za razliku od druge pirotehnike čija je prodaja u Njemačkoj sve više ograničena.

