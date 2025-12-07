Svijet

Dječak u Njemačkoj zapalio auto prskalicom, majci prijeti tužba

Objavljeno prije 41 minuta

Petogodišnji dječak, kojem je majka dala prskalicu, zapalio je automobil i pričinio štetu od 30.000 eura, saopćila je u nedjelju policija savezne pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija na zapadu Njemačke.

Majka, 42-godišnjakinja, zapalila je u subotu prskalicu sa sinom na parkingu u stambenom naselju grada Hagena, a potom vidjela kako iskre lete ispod obližnjeg automobila, gdje se zapalilo suho lišće, prenosi HINA.

Pokušaji gašenja požara nisu uspjeli, a automobil u vlasništvu komšije potpuno je izgorio,pišu Vijesti

Vatrogasci su uspjeli spriječiti širenje vatre na druge automobile na parkingu. Protiv žene će biti podnesena tužba zbog izazivanja požara iz nemara.

Policija podsjeća da se prskalice i dalje mogu legalno kupovati i koristiti tokom cijele godine, za razliku od druge pirotehnike čija je prodaja u Njemačkoj sve više ograničena.


