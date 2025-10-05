Rusi: Dodik je molio Putina da s Trampom razgovara o Balkanu, ima prijedlog

Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se u Sočiju s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te ga zamolio da u dijalogu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom ne zaobilazi balkansku tematiku i pokuša pronaći trajna rješenja za regiju, piše ruska agencija TASS.

Prijedlog o zajedničkoj komisiji

Dodik je nakon sastanka, održanog na marginama kluba „Valdaj“, u intervjuu iznio prijedlog o formiranju posebnog tijela koje bi se bavilo stabilizacijom regije, prenosi ruska agencija.

– Dodatno sam zamolio predsjednika da obrati pažnju na još jedan trenutak koji može imati veliku važnost u pregovorima koje Rusija vodi sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ako se postigne dogovor između dviju svjetskih sila, iznimno je važno da pažnja prema Balkanu ne bude izostavljena. Možda bi najispravnije rješenje bilo kada bi upravo Rusija i SAD u okviru svog konačnog sporazuma stvorile komisiju za Balkan, koja bi pomogla konačno stabilizirati situaciju u regiji izradom trajnih rješenja i pravilnom organizacijom samih država – rekao je Dodik.

Planirana pitanja

Prema njegovim riječima, sastanak je omogućio raspravu o svim planiranim pitanjima, uključujući i procjenu aktualnih događaja.

– Razgovarali smo o nekim oblicima suradnje koje smo se ranije dogovorili razvijati, i, uzimajući u obzir sadašnje okolnosti, moramo planirati našu ekonomsku interakciju, kao i kulturnu suradnju, suradnju u sportu – istakao je. Kao primjer naveo je učešće jednog kluba iz Republike Srpske u košarkaškoj VTB ligi, koja se sastoji od ruskih klubova.

Strateška podrška u Vijeću sigurnosti UN-a

Dodik je naglasio kako mu je od posebne važnosti bilo zadržati povjerenje u stratešku podršku koju Rusija pruža u Vijeću sigurnosti UN-a.

– Za mene je bilo od posebne važnosti zadržati povjerenje u stratešku podršku koju Rusija pruža u Vijeću sigurnosti UN-a – u vezi s problemima koji se tamo pokreću i o kojima smo također razgovarali s ministrom vanjskih poslova Rusije Sergejom Lavrovom – zaključio je Dodik.

Dodik je komentarisao i incidente s dronovima u Evropi, nazvavši ih „dijelom globalne provokacije protiv Rusije koju Zapad njeguje već desetljećima“.

– Ovo je samo dio šireg niza provokacija kojima svjedočimo – rekao je Dodik odgovarajući na pitanje.

“Najozbiljnija provokacija dogodila se kada su potpisani takozvani Minski sporazumi. Sama bivša njemačka kancelarka Angela Merkel priznala je da je to bila tek prilika da se pričeka da se vlada u Kijevu stabilizira i uđe u sukob s Rusijom. Bila je to obmana. Sve te priče o Rusiji kao zemlji agresoru koja prijeti Evropi – sve su to laži.“

– Po mom mišljenju, Rusija je najbliža konceptu prosperitetne i bogate zemlje. Rusija je pokrenula specijalnu vojnu operaciju iz očitih razloga; godinama, pa čak i desetljećima, upućivala je upozorenja, ali to nije dalo rezultata. Zapad ih je ignorirao; planirali su promijeniti vlast u Ukrajini i dočepati se ruskih prirodnih resursa. Taj plan kovali su desetljećima, čak i stoljećima – dodao je Dodik.

Međutim, kako je Dodik utvrdio, „nisu uspjeli.“

– Sada oni (na Zapadu) paničare i moraju objasniti svojim narodima što se događa. Ljudi su ondje izmanipulirani propagandom i vjeruju u ono što im se govori – zaključio je.

