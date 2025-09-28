Još jedna država priznala Palestinu

„Službeno priznajemo Državu Palestinu kao suverenu i neovisnu državu unutar sigurnih i međunarodno priznatih granica, u skladu s rezolucijama Ujedinjenih naroda . Osnivanje države je neotuđivo pravo palestinskog naroda“, rekao je Bekari, prema UN-u.

Ponovio je poziv za trenutni i trajni prekid vatre, oslobađanje talaca i potpun, siguran i nesmetan humanitarni pristup pogođenim civilima.

„Ništa ne može opravdati kolektivno kažnjavanje palestinskog naroda neselektivnim bombardiranjem, izgladnjivanjem i raseljavanjem “, naglasio je Bekari.

Upozorio je da kontinuirano širenje izraelskih naselja “prijeti izbrisati samu mogućnost mira” te da će se, bez jedinstvene i odlučne akcije, izgubiti vizija dvaju naroda koji žive jedan pored drugog u dostojanstvu i sigurnosti. Bekari je podsjetio da je 15. svibnja parlament San Marina jednoglasno naredio vladi da prizna palestinsku državnost u roku od godinu dana.

„Danas, pred ovom Skupštinom, objavljujemo provedbu tog mandata“, rekao je Bekari.

