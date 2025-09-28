Danska nakon incidenta s dronovima: Neki kupuju zalihe kao u vrijeme pandemije

Upad ruskih dronova “svakodnevna tema” u Danskoj

U samo jednoj sedmici, danski zračni prostor narušen je dronovima već tri puta – posljednji incident zabilježen je iznad najveće vojne baze u zemlji. Stanovnici Aalborga, grada pogođenog ovim incidentima, svjedoče sve većoj zabrinutosti.

Hrvatica iz Danske Kristina Stamenković otkriva: “Ja baš živim u Aalborgu, u gradu u kojem je nekoliko letova bilo otkazano zbog dronova. Mogu reći da je cijela ta situacija postala svakodnevna tema – i na poslu i među prijateljima. Ljudi se pitaju: Čiji su dronovi? Zašto ih nismo otkrili na vrijeme?”, prenosi Net.hr.

Iako Rusija negira bilo kakvu povezanost s incidentima, danska vlada otvoreno govori o “hibridnim napadima”, najavljujući pojačane sigurnosne mjere. Neki građani već se pripremaju za moguće vanredne situacije.

Kristina Stamenković dodaje: “Neki Danci počeli su kupovati zalihe kao u vrijeme pandemije – konzerviranu hranu, toalet papir i slične potrepštine. No, većina nastavlja živjeti kao i do sada.”

Razorne posljedice u Ukrajini

Istovremeno, u Ukrajini, napadi dronovima ostavljaju razorne posljedice. U Zaporižji, jedan je dron udario u cestu, izazvavši eksploziju i niz nesreća, ali bez ljudskih žrtava.

Arsen iz Zaporižja kaže: “Vozio sam kad sam ispred sebe vidio krhotine. Pokušao sam ih zaobići, ali je uslijedila nova eksplozija. Zračni jastuci su se aktivirali, a auto se zarotirao i stao.”

U eksploziji je uništena i Volodimirova trgovina. On govori: “Bio sam na poslu kad sam vidio bljesak i čuo prasak. Sve se srušilo. Kad smo izišli van, sve je bilo u plamenu.”

Zelenski o odgovoru NATO-a

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorava na slab odgovor Zapada. Kaže: “Reakcija NATO-a bila je vrlo slaba. Zato ruski predsjednik nastavlja s istim pristupom i prema drugim zemljama. Ako su dronovi u vašem zračnom prostoru – morate ih oboriti.”

Njemačka osniva centar za odbranu od dronova

Slični incidenti zabilježeni su i u Poljskoj, Rumuniji, Estoniji, Norveškoj i Njemačkoj. Kao odgovor na rastuću prijetnju, Njemačka najavljuje osnivanje Centra za odbranu od dronova,piše N1

Alexander Dobrindt njemački ministar unutarnjih poslova kaže:

“Svjedočimo utrci u naoružanju – između prijetnji koje dolaze dronovima i sistema odbrane. Moramo se pripremiti. To je utrka koju ne smijemo izgubiti.”

Zbog sve češćih narušavanja zračnog prostora članica NATO-a, u Rigi su se sastali načelnici glavnih stožera oružanih snaga Saveza. Poručuju da je odgovor NATO-a do sada bio snažan – i da će u nadolazećem razdoblju samo dodatno jačati svoju obranu.

