Nešković: Dom naroda je potpuno nefunkcionalan, HDZ i SNSD ruše kvorum kad god žele

Govoreći o današnjem prekidu sjednice, Nešković je kazao da je ishod bio očekivan.

Prema njegovim riječima, od trenutka kada je Kemal Ademović preuzeo predsjedavanje kolegijem Doma naroda, bilo je više pokušaja da se obezbijedi funkcionalan rad tog doma, ali bez uspjeha.

“Meni se čini da od preuzimanja predsjedavanja kolegijumom Doma naroda, praktično tamo negdje od septembra, oktobra prošle godine, kada je to počeo da radi gospodin Ademović, on je čovjek pokušavao u više navrata na razne načine da obezbijedi kvorum na sjednicama i da sjednice budu funkcionalne sa izglasavanjem i zakona i ratifikacija i sporazuma i brojnih drugih akata koje smo trebali da imamo i na današnjem nastavku 18. redovne sjednice”, rekao je Nešković.

Dodao je da je Dragan Čović još tokom same sjednice najavio potez koji je uslijedio. Istakao je da mu je žao što delegati nisu ni došli u situaciju da raspravljaju o važnim zakonima, među kojima je posebno izdvojio zakon o regulatoru električne energije.

“Žao mi je što jednostavno nismo bili u prilici uopšte da raspravljamo, a kamoli da izglasamo vrlo važne zakone kao što su zakon o regulatoru, o čemu ste govorili, i da pokušamo na taj način odložiti sankcije svim privrednicima u ovoj zemlji. I u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH, jer njima je praktično onemogućen izvoz”, izjavio je Nešković.

Privreda i sankcije EU

Nešković upozorava da blokade direktno utječu na ekonomiju i poslovanje kompanija. Naglasio je da veliki problem imaju i elektroprivrede oba entiteta.

“Vrlo velik problem imamo praktično sa elektroprivredama i Republike Srpske i Federacije BiH. Tako da smo potpuno nekonkurentni na evropskom tržištu”, smatra Nešković.

Spor oko dnevnog reda

Osvrćući se na tvrdnje predsjednika HDZ-a Dragana Čovića da je opozicija ta koja blokira rad Doma naroda, Nešković je rekao da takvu argumentaciju ne smatra uvjerljivom.

“Pomno sam ga slušao i u toku sjednice, u njegovom obraćanju, odnosno u diskusiji, i slušao sam ga vani ispred prostorija parlamenta, odnosno tamo u press sali. I jednostavno sam pokušao da shvatim to”, istakao je.

Kazao je da je logično da kolegij Doma naroda usaglašava rad, ali da problem vidi u tome što već duže od godinu dana postoji inicijativa za smjenu Nikole Špirića, a da to nije omogućeno.

“S obzirom na to da mi već preko godinu dana imamo inicijative za smjenom prije svega gospodina Špirića, jednog od članova kolegijuma, a to gospodin Čović nije dozvolio. Znači, on automatski taj kolegijum nije odgovarajući, nije kompaktan”, rekao je Nešković.

Dodao je da opozicija nije osporavala nijednu tačku koje su prethodno dogovorili članovi kolegija.

“Svi zakoni koji su se našli na dnevnom redu za 18. redovnu sjednicu, pa i sada za nastavak, a to su dogovorili Čović, Špirić i Ademović kao tri člana kolegijuma, mi smo prihvatili”, rekao je Nešković.

Istakao je da u zahtjevima opozicije za izmjenama dnevnog reda nije bilo pokušaja da se ukloni ijedna postojeća tačka.

“U svim našim zahtjevima za izmjenu dnevnog reda, i mene i gospodina Vukovića, i Smajića i svih onih koji su predlagali izmjene i dopune dnevnog reda, niko nije izuzimao nijednu tačku od onih koje su usaglasili trojica članova kolegijuma”, istakao je.

Ocijenio je da je propuštena šansa da se razgovara o važnim zakonima i drugim pitanjima.

“Propustili smo šansu da razgovaramo o najvažnijim zakonima: o evropskim zakonima, o upravi BHRT-a, o policijskim službenicima, o PDV-u, o imenovanju ministra u Savjetu ministara koji dolazi iz reda srpskog naroda, odnosno iz Republike Srpske, cijeli niz pitanja i sigurno nekih 130 tačaka koji se odnose na ratifikacije, sporazume, mnoge donacije, grantove. Dakle ono što je potrebno građanima svaki dan”, rekao je Nešković.

“Zloupotreba Poslovnika”

Komentarišući izjavu Marine Pendeš da rušenje kvoruma nije blokada nego korištenje ustavnih prava, Nešković je kazao da je riječ o zloupotrebi pravila.

“Pa to je zloupotrebljavanje Poslovnika. To je zloupotrebljavanje Poslovnika.”

Dodao je da je postojeći Poslovnik važan za zaštitu interesa konstitutivnih naroda i entiteta, ali da u praksi opstruira funkcionisanje.

“Ali definitivno opstruiše funkcionisanje. I meni se čini da nijedan mandat, a ovaj, znači, već evo tri godine imamo kako je konstituisan ovaj saziv Doma naroda, da nije bilo većih blokada od ’96. naovamo. Potpuno je nefunkcionalan”, rekao je Nešković.

Evropski zakoni na čekanju

Govoreći o činjenici da su zbog prekida sjednice na čekanju ostali i Zakon o Sudu BiH i Zakon o VSTV-u, Nešković je dodao da ne vidi razlog da ti zakoni ne dođu na dnevni red i da se o njima ne otvori rasprava.

“Ne vidim razloga, bilo koji model ova dva evropska zakona… nije meni sporno da se model koji je pripremio gospodin Bunoza, znači kao odgovarajući ministar, ministar pravde u Savjetu ministara BiH, nađe na dnevnom redu. Znači, zakon o VSTS-u i zakon o sudu BiH u toj formi nađe na dnevnom redu Doma naroda. Ali da konačno dođe, da mi otvorimo raspravu, pa ćemo ga modelirati”, izjavio je Nešković.

Naglasio je da u razgovorima sa predstavnicima Evropske unije vidi spremnost da se BiH pomogne, ali da odgovornost leži na domaćim vlastima.

“Ja sam u prethodnih mjesec dana imao više sastanaka ne samo sa ambasadorima određenih zemalja Evropske unije, nego i sa predstavnicima organizacija koje služe kao medijatori, odnosno neke vrste katalizatora da se ubrza evropski put. I vidim dobru volju kod predstavnika Evropske unije, ali ovaj put je zaista do vlasti u BiH”, rekao je.

Posebno je odgovornost locirao na Vijeće ministara i stranke koje, prema njegovim riječima, nose najveći teret vlasti:

“Ovdje definitivno je teret na Savjetu ministara. Teret je na onim ljudima koji nose najvažnije institucije, a to su u prvom redu SNSD, HDZ, djelimično Trojka”, rekao je Nešković.

Na konstataciju da su za evropski put pored pravosudnih zakona potrebni i glavni pregovarač s EU i unutrašnji konsenzus, Nešković je upozorio da BiH više ne može računati na to da će joj se stalno “gledati kroz prste”:

“Teško je progledati kroz prste za ovakve stvari. Mislim da smo dostigli sve limite. Znači da jednostavno moramo nešto mi uraditi. Ne mogu nam toliko Evropljani progledati kroz prste koliko mi možemo izblokirati.”

BHRT i budžet

Govoreći o hitnoj sjednici na kojoj su se trebala naći pitanja BHRT-a i izmjena zakona o plaćama i naknadama, a na kojoj također nije bilo kvoruma, Nešković je rekao da ne vidi interes HDZ-a i SNSD-a da rješavaju pitanje javnog servisa.

“Vidi se jednostavno da SNSD-u i HDZ-u nije interes rješavanje pitanja BHRT-a”, rekao je Nešković.

Naglasio je da je odnos države prema zaposlenima u BHRT-u postao sramotan:

„To pitanje je važno ne samo zbog zaposlenih u BHRT-u, što je zaista postalo sramotno na koji način se ova država ophodi prema tim ljudima.”

Dodao je da BHRT vidi i kao važno pitanje za sve narode u BiH.

“Taj RTV sistem je dio sistema koji pripada i meni kao Srbinu. I ja zaista imam RTRS, ali dio BHRT-a pripada i mom narodu”, naglasio je.

Kada je riječ o zakonu o regulatoru električne energije, Nešković je kazao da je u ovom trenutku manje važno gdje će biti sjedište regulatora, a važnije da se otvori rasprava i donese rješenje koje će smanjiti pritisak na privredu.

“Više nije ni bitno da li će biti u Mostaru ili će biti u Brčkom, ili će biti na nekom petom mjestu, bitno je da otvorimo pitanje rješavanja toga”, rekao je Nešković.

Zakon o PDV-u

Osvrnuo se i na svoj prijedlog izmjena Zakona o PDV-u kojim bi se ukinuo porez na osnovne životne namirnice, ističući da je inicijativu podnio prije dvije godine.

“13. marta 2024, sad će biti tačno dvije godine otkako sam podnio inicijativu za izmjenu zakona o PDV-u koji se odnosi na ovih šest vrsta roba, odnosno ukidanje poreza na njih”, rekao je Nešković.

Prema njegovoj procjeni, jedna porodica bi na godišnjem nivou mogla uštedjeti značajan iznos.

“Možda čak i preko 3.000 maraka na godišnjem nivou bi jedna porodica uštedila na taj način”, istakao je Nešković.

Dodao je da ne vidi spremnost SNSD-a i HDZ-a da taj zakon zaista prođe.

“Definitivno je jasno da taj zakon neće doživjeti svjetlo dana upravo zbog SNSD-a, zbog HDZ-a kojima nije u interesu da raspakuju ovakav zakon o PDV-u”, smatra Nešković.

Budžet institucija BiH: Strah od novog kašnjenja

Govoreći o budžetu institucija BiH i zakonu o platama i naknadama, izrazio je bojazan da će zaposleni u institucijama biti izigrani. Kazao je da vjeruje da postoje određeni pritisci prema HDZ-u i SNSD-u izvan BiH, ali da oni za sada nisu dovoljni da promijene ponašanje tih stranaka.

“Ali očigledno njima ni to ne pravi toliki modus u razmišljanju da moraju da odu u tom pravcu. Očigledno da ovo što u BiH postoji pritisak od strane građana i opozicije nije dovoljno”, rekao je Nešković.

Podsjetio je i na prošlogodišnje kašnjenje budžeta.

“Prošla godina je bila katastrofalna kada pričamo o budžetu. Tek smo imali budžet usvojen u novembru mjesecu”, rekao je Nešković.

Ocijenio je da predstavnici vlasti o tome gotovo i ne govore.

“Ja uopšte ne čujem nikakvu priču. Iz SNSD-a nisam čuo, niko ne spominje”, dodao je.

Naglasio je da su stranke vlasti zaokupljene vlastitim interesima i pripremama za izbore.

“Definitivno znači da su oni preplavljeni svojim ličnim interesima, interesima rukovodstava tih stranaka SNSD-a i HDZ-a i da se pripremaju za izbore i da gledaju svaki dan dnevnopolitičke interese i u skladu s tim se i odnose. Na taj način se ne može voditi država”, rekao je Nešković.

Izborne tehnologije: “Izborni proces je kontaminiran”

Govoreći o uvođenju skenera i drugih tehnologija, Nešković smatra da je izborni sistem ozbiljno narušen.

“Izborni proces u BiH je potpuno kontaminiran brutalnom krađom glasova i kupovinom glasova”, tvrdi.

Ističe da bi tehnologija mogla barem djelimično smanjiti manipulacije.

“Ako ne možemo riješiti kupovinu glasova, dajte da riješimo krađu identiteta birača – a to se rješava skenerima”, naglašava.

Pravne odluke i politički utjecaj

Komentarišući odluku Osnovnog suda u Banjoj Luci vezanu za Milorada Dodika, Nešković smatra da SNSD ima snažan utjecaj na pravosuđe.

“Primjetno je da SNSD godinama ima utjecaj na pravosuđe i na nivou BiH i u Republici Srpskoj”, tvrdi,piše N1

O opoziciji u RS

Nešković kaže da SDS planira razgovore sa svim opozicionim strankama o zajedničkom nastupu na izborima.

“Srpska demokratska stranka kao najjača opoziciona stranka treba da okuplja ostale opozicione partije”, smatra.

Dodaje da je SDS već odlučio o kandidatu za predsjednika Republike Srpske.

“Branko Blanuša je pokazao kapacitet i sve karakteristike jednog p

Facebook komentari