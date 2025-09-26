Cijene nafte skaču zbog ruskog embarga

Na londonskom tržištu barel nafte jučer je poskupio za 1,02 dolara i dostigao 70,44 dolara, dok je na američkom tržištu cijena porasla za 1,16 dolara, na 66,14 dolara.

Rast cijena dodatno je podstaknut ukrajinskim napadima. U srijedu su dronovi pogodili luku u Novorosijsku, gdje se nalaze terminali za izvoz nafte i žitarica. Poginule su dvije osobe, a 12 je ranjeno. Konzorcij kaspijskih cjevovoda (CPC) privremeno je obustavio utovar, ali je rad ubrzo nastavljen.

U noći sa četvrtka na petak meta je bila i rafinerija Afipsky u Krasnodaru, gdje je izbio požar koji je kasnije ugašen. Rafinerija, koja godišnje preradi više od sedam miliona tona nafte, već je ranije bila pogođena sličnim napadom krajem augusta.

Dodatni pritisak na tržište izazvala je odluka Moskve da produži zabranu izvoza benzina do kraja godine i da obustavi izvoz dizela, uz određene izuzetke. Potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak izjavio je da zabrana ne važi za isporuke u okviru međudržavnih ugovora,pišu Vijesti

Ruske regije posljednjih sedmica bilježe nestašice goriva, koje su rezultat visoke potražnje tokom poljoprivrednih radova i sezone godišnjih odmora, ali i smanjene prerade u rafinerijama zbog radova i napada dronova.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) objavila je da je cijena njihove naftne korpe u četvrtak porasla na 71,50 dolara po barelu, što je još jedan znak da bi globalna tržišta mogla ući u novu fazu nestabilnosti.

Facebook komentari