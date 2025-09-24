(UZNEMIRUJUĆE) KOMŠINICA POLILA SUZANU VRELOM VODOM, ŽENA VRIŠTALA OD BOLA! Uništila joj život dok je vodila unuka (4) u školu: “Stalno joj je prijetila”

Šokantni snimci sa nadzorne kamere prikazuju trenutak kada je komšinica polila ključalom vodom po licu ženu sa teškim invaliditetom, ostavljajući je sa ozbiljnim povredama, piše Srbija danas.

Suzana Varli (68) je tog jutra vodila svog četvorogodišnjeg unuka u školu kada joj je komšinica Ina Pristli (56) prišla i polila je vrelom vodom po licu. Na CCTV snimku vidi se kako Suzana pada na zemlju i vrišti od bola, dok Pristli jednostavno odlazi.

Povrede koje je Suzana zadobila su ozbiljne: opekotine na temenu, čelu, lijevom obrazu, uhu i zadnjem dijelu vrata. Srećom, njeno vidno polje je sačuvano zahvaljujući naočarima koje je nosila. Unuk je izbjegao opekotine jer je imao kapuljaču.

Ina Pristli je na sudu priznala krivicu za nanošenje teških tjelesnih povreda i osuđena je na dvogodišnji društveno-korisni rad, uz obavezu da učestvuje u do 25 rehabilitacionih aktivnosti.

Suzana je iz Morlija kod Lidsa i još uvijek je previše bolesna da bi govorila, ali njena kćerka Dona (35) izjavila je

– Moja mama više nije ista osoba. Nekada je bila druželjubiva, a sada jedva izlazi iz kuće. Živi u stalnom strahu da će ponovo biti napadnuta. Još uvijek doživljava traume i potpuno je fizički i psihički pogođena.

Dona je dodala da je Ina dvadeset godina bila komšinica njene majke, neprestano joj praveći probleme:

– Prijetila je, uništavala vrt, postavljala ekser na prilazni put kako bi probušila gume automobilima.

