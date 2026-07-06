Hitan poziv za 500.000 penzionera! Ako do ovog datuma ne dostavite 1 papir, isplata se momentalno…

Na adrese polovina miliona korisnika njemačkih penzija širom svijeta stigli su pozivi da dostave potvrdu o životu.

Ova procedura se sprovodi tradicionalno kako bi se spriječila isplata penzija preminulim osobama i spriječilo izvlačenje novca iz penzionog sistema.

Rok je 25. septembar

Krajnji rok za dostavu ovog ključnog dokumenta Njemačkom penzionom osiguranju je 25. septembar 2026. godine.

Onima koji ovaj rok propuste, isplata penzije će biti privremeno obustavljena sve do aprila sljedeće godine, uz naknadnu isplatu ako papir u međuvremenu bude dostavljen. Ukoliko DRV ni do tada ne dobije potvrdu, isplata se trajno obustavlja.

Kako dostaviti potvrdu: Digitalno ili poštom?

Penzioneri imaju dvije opcije za dostavu dokumentacije:

Digitalni put (brža opcija): Korisnici mogu iskoristiti QR kod koji se nalazi u dopisu. Skeniranjem koda pokreće se postupak provjere identiteta koji je detaljno objašnjen na internetu.

Papirni put: Ova opcija je znatno komplikovanija jer penzioneri moraju lično otići u penzione zavode svojih zemalja kako bi dobili pečat i potpis koji potvrđuju da su živi, a zatim dokument poslati poštom u Njemačku.

Ko je oslobođen ove obaveze?

Njemačka isplaćuje ukupno 1,7 miliona penzija u inostranstvo, ali obavezu slanja potvrde ima samo oko pola miliona ljudi. Za većinu korisnika u zemljama sa kojima Njemačka ima automatsku razmjenu podataka (kao što su Hrvatska, Slovenija, Mađarska, Austrija i druge), DRV sam povlači podatke iz sistema.

Ipak, svi oni koji su na kućnu adresu dobili poziv moraju odgovoriti na njega. Poseban oprez se savjetuje penzionerima koji navršavaju 95 ili 100 godina, jer oni imaju zakonsku obavezu da potvrdu o životu šalju poštom svake godine.

Iz njemačke pošte (Deutsche Post) poručuju da svi oni koji nisu dobili poziv penzionog fonda ne moraju sami preduzimati nikakve korake niti slati dokumente.

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