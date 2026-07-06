Šokantne riječi Zlatana Ibrahimovića odzvanjaju Bosnom i Hercegovinom, izazvao je strašan bijes!

Naime, Balogun je u drugom poluvremenu napravio užasan start na Tariku Muharemoviću i umalo mu ugrozio karijeru, piše sportsport.ba.
Nakon intervencije iz Bijele kuće poništen je crveni karton koji je dobio reprezentativac SAD-a i on će moći igrati protiv Belgije.
Ubrzo je uslijedio i žestok odgovor iz Nogometnog saveza Belgije na odluku FIFA-e.
“Kako bi zaštitio legitimna prava svih reprezentacija učesnica i očuvao temeljna načela fair-playa u našem sportu, kako na ovom Svjetskom prvenstvu tako i na budućim izdanjima turnira, Kraljevski belgijski nogometni savez razmatra sve moguće pravne opcije”, dio je saopštenja Nogometnog saveza Belgije.
O svemu se sada oglasio i Zlatan Ibrahimović, a mnogi su u šoku zbog njegovih riječi.
“Sretan sam zbog SAD-a, drugačija situacija, ali kao što je Thierry rekao. On nije trebao dobiti crveni karton.
Nakon toga su trebali dosta ranije doći do ove odluke. Sretan sam zbog SAD-a jer su nevjerovatni, a Balogun je super nevjerovatan”, rekao je Ibrahimović.
Njegove riječi će tako odijeknuti prije svega Bosnom i Hercegovinom jer je start Baloguna bio nad Muharemovićem i bio je zaista užasan.
Zlatan speaks on Flo Balogun's suspension being lifted@Ibra_official pic.twitter.com/j7Hy9IUGdJ
— FOX Sports (@FOXSports) July 5, 2026