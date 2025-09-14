Upozorenje meteorologa: U Europu stiže najhladnija zima

Jučer, 22. septembra, u 18 sati i 19 minuta i zvanično je počela jesen – barem kalendarski. Klimatološki gledano, u to godišnje doba već smo ušli. Iako prethodnih godina često govorimo o rekordima i ekstremno vrelim ljetima, za 2025. godinu to ne možemo reći. Bilo je prodora vrućine, ali ni blizu onih koje smo osjetili 2024. ili 2023. godine. Dok ljeto ostavljamo iza sebe, već se komentariše dolazak hladnijeg perioda i pitanje hoćemo li napokon imati vrijeme primjereno godišnjem dobu, piše Večernji list BiH.

Meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović, nedavno je za Faktor govorio o tome kakva nas jesen očekuje. Prema njegovim riječima, hladnije vrijeme polako kreće, a jesen će biti slična prošlogodišnjoj.

Ugodna jesen

– Temperature će biti iznadprosječno visoke tokom sva tri mjeseca jeseni, a posebno se ta odstupanja očekuju u novembru, kada bi na sjeveru BiH mogle biti i do tri stepena više od prosjeka. Očekuje se manje padavina nego što je uobičajeno za ovo doba godine. Ipak, jesen je poznata po tome da se u kratkom vremenskom razdoblju može pojaviti veća količina oborina, pa na to treba biti spreman. To potvrđuju i rekordi – u Mostaru je 26. septembra 2010. izmjereno 127 litara kiše u jednom danu, 5. oktobra 2015. izmjereno je 120,5 litara, dok je 1. novembra 1955. palo rekordnih 134 litre kiše – podsjetio je Krajinović.

U svijetu se, međutim, više priča o zimi nego o jeseni, posebno nakon što se oglasio Evropski centar za srednjoročne prognoze vremena (ECMWF).

– Pojedinačna prognoza za novembar ukazuje na uglavnom ispodprosječne snježne padavine širom Evrope. Određen potencijal za više snijega vidi se u Skandinaviji, ali uglavnom na višim predjelima. Prognoza za decembar predviđa manjak snijega na većem dijelu kontinenta, dok se više oborina očekuje na centralnom Balkanu, u najjužnijem dijelu Velike Britanije i u manjem dijelu Skandinavije. Januar donosi nešto bolji potencijal za snježne padavine u većem dijelu Evrope. Radi se o anomaliji visokog pritiska na sjeveru, koja donosi hladniji zrak. Najviše snijega očekuje se u Velikoj Britaniji i centralnim dijelovima kontinenta. Prema prognozi ECMWF-a za zimu 2025/2026, u periodu od novembra do januara u Evropi će prevladavati ispodprosječna razina snježnih padavina. Na osnovu trenutnog razvoja globalnog klimatskog fenomena La Niña u Pacifiku, prognoze ukazuju na promjene u vremenskim obrascima koji će oblikovati predstojeću zimu, prenosi Novi.

Facebook komentari