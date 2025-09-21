Netanjahu: Izrael će reagovati na pozive za uspostavljanje palestinske države, sastat ću se s Trampom

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će Izrael odgovoriti na pozive za uspostavljanje palestinske države i dodao da će se boriti protiv takvog poteza.

Netanjahu je naglasio da bi uspostavljanje palestinske države “ugrozilo postojanje Izraela”, te je ponovio da će održati govor na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

– U UN-u ću iznijeti istinu. Ovo je istina Izraela, ali je ujedno i objektivna istina u našoj pravednoj borbi protiv sila zla i naša vizija za pravi mir – mir kroz snagu – rekao je Netanjahu.

Podsjetio je da će se sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trampom nakon svog govora u UN-u.

– Morat ćemo se boriti i u UN-u i na svim drugim arenama protiv lažne propagande usmjerene protiv nas i protiv poziva na uspostavljanje palestinske države – što bi ugrozilo naše postojanje i predstavljalo apsurdnu nagradu za teror – izjavio je Netanjahu.

Dodao je da “nacije koje priznaju palestinsku državu na Generalnoj skupštini nagrađuju Hamasove akte terora protiv Izraela”.

– Međunarodna zajednica će od nas čuti o ovome u narednim danima. Nakon Generalne skupštine UN-a, sastat ću se sa svojim prijateljem, predsjednikom Trampom. Ovo će biti četvrti put da se sastajem s njim od početka njegovog drugog mandata – više nego bilo koji drugi svjetski lider. I imamo mnogo toga za razgovarati – zaključio je Netanjahu.

Facebook komentari