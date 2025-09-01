Antalija u plamenu, 800 vatrogasaca se bori sa požarima, naređena evakuacija

Veliki požar koji je u subotu poslijepodne izbio na južnoj mediteranskoj obali Turske, tačnije u turističkom području Antalije, prouzrokovao je evakuaciju hotela i uzbunu među lokalnim vlastima.Požar se pojavio u oblasti Belek, gdje su snimci zabilježili dramatične scene noćne evakuacije hotela, dok su turisti bježali od plamena u panici.

Naredba za evakuaciju donesena je usljed jakih olujnih vjetrova koji su raspirivali vatru, a koja se brzo širila prema turističkim objektima.

Turski mediji javili su da je novi požar planuo između okruga Kundu i Belek, čime se otvorio još jedan front u nizu razarajućih požara koji su u posljednjim danima poharali provinciju Antalija,piše Avaz

Prema izvještajima lokalnih medija, plamen je prijetio plastenicima jagoda prije nego što se proširio prema mediteranskoj obali, povećavajući rizik za turističku infrastrukturu i kuće na obalnom području.

Borba protiv vatre pretvorila se u maraton, jer u operaciji gašenja učestvuje oko 800 vatrogasaca, 14 aviona i 20 helikoptera. Intenzitet i česte promjene smjera vjetra otežavaju gašenje i čine front požara nepredvidivim.

Lokalne vlasti ostaju u visokoj pripravnosti, dok se evakuacije nastavljaju u turističkim smještajima i rezidencijama, kako bi se osigurala sigurnost stanovnika i posjetilaca u široj regiji Antalije.

