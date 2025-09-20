Portugal prelomio nakon 15 godina: Priznanje Palestine uoči UN konferencije o državnosti

Portugal se pridružio grupi zemalja koje planiraju priznati Državu Palestinu, među kojima su Australija, Kanada, Francuska i Velika Britanija. Portugalsko Ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da će zvanično priznanje biti objavljeno u nedjelju.Ova najava dolazi neposredno uoči konferencije na visokom nivou posvećene palestinskoj državnosti, koja će se održati u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UNGA).

– Ministarstvo vanjskih poslova potvrđuje da će Portugal priznati Državu Palestinu. Zvanična deklaracija biće objavljena u nedjelju, 21. septembra, neposredno prije početka sljedeće sedmice i konferencije na visokom nivou – navodi se u saopćenju objavljenom na zvaničnoj web stranici Ministarstva.

Prema navodima portugalskog lista Koreio da Manja (Correio da Manha), premijer desnog centra Luis Montenegro prethodno je o ovoj odluci obavio konsultacije s predsjednikom i parlamentom.

Time je okončana gotovo 15-godišnja debata unutar portugalskog parlamenta, koja je započela još 2011. godine kada je politička stranka Lijevi blok prvi put predložila priznanje palestinske države, izvještava isti list.

Objava portugalske vlade dolazi svega nekoliko dana nakon što je važna istraga Ujedinjenih nacija zaključila da izraelski rat u Gazi nosi obilježja genocida.Od početka izraelske vojne ofanzive u oktobru 2023. godine, prema dostupnim podacima, ubijeno je najmanje 65.141 osoba, dok je 165.925 ranjeno. Smatra se da se još hiljade nalaze pod ruševinama.

Portugal je već u julu ove godine najavio da planira priznati Palestinu, kao odgovor na sve teži razvoj sukoba, pogoršanje humanitarne krize i kontinuirane prijetnje Izraela da će anektirati palestinsku teritoriju.

Savjetnik francuskog predsjednika Emanuela Makrona (Emmanuel Macron) izjavio je u petak da se i druge zemlje – uključujući Andoru, Belgiju, Luksemburg, Maltu, San Marino i Australiju – spremaju priznati palestinsku državu zajedno s Francuskom, tokom konferencije na visokom nivou koja će se održati u ponedjeljak u Njujorku, u saradnji sa Saudijskom Arabijom.

Portugal je također među 145 država koje su u petak glasale u korist toga da se predsjedniku Palestine Mahmudu Abasu (Mahmoud Abbas) omogući obraćanje Generalnoj skupštini UN-a putem video linka, budući da mu Sjedinjene Američke Države nisu izdale vizu.

Protiv su glasale samo pet zemalja – Nauru, Palau, Paragvaj, kao i Izrael i SAD – dok je šest država bilo suzdržano.

Oštre kritike stigle su i iz Izraela i iz SAD-a na račun zemalja koje se odlučuju na priznanje Palestine. Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) nazvao je francusku odluku “neodgovornom”, tvrdeći da ona “samo koristi propagandi Hamasa”.

Izraelski ministar finansija Becalel Smotrič (Bezalel Smotrich) prošle godine zaprijetio je da će Izrael za svaku zemlju koja prizna Palestinu uspostaviti novo ilegalno naselje na okupiranoj Zapadnoj obali.

