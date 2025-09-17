Evropska komisija predložila dalekosežne sankcije Izraelu: Ovaj rat mora završiti!

Svi se slažemo da situacija u Gazi i dalje ide u pogrešnom smjeru. Moramo iskoristiti alate koji su nam na raspolaganju kako bismo izvršili pritisak na izraelsku vladu da promijeni kurs – rekla je u srijedu glavna diplomatkinja Evropske unije Kaja Kallas.

Interna revizija EU zaključila je da izraelske akcije na sukobljenoj teritoriji krše sporazum EU-Izrael koji obavezuje obje strane na poštovanje ljudskih prava.

– Suspenzija trgovinskih koncesija i uvođenje sankcija ekstremističkim ministrima, nasilnim doseljenicima i operativcima Hamasa poslalo bi snažnu poruku Evropske unije: ovaj rat mora završiti, patnja mora prestati, a taoci moraju biti pušteni – rekla je,pišu Vijesti

Međutim, nije jasno hoće li prijedlog pronaći potrebnu podršku među 27 država članica EU.

Suspenzija trgovinskih olakšica za Izrael zahtijevala bi odobrenje 15 zemalja koje zajedno predstavljaju najmanje 65% ukupnog stanovništva EU.

