Desetine agentkinja Mosada na terenu! Čekaju znak, a onda će se možda pokrenuti najkrvaviji rat do sada

Mosad je spreman da interveniše ukoliko Teheran pokuša da iskoristi svoje zalihe obogaćenog uranijuma za novi korak ka izradi nuklearnog oružja, piše Nova.

Prema saznanjima lista Jerusalem Post, desetine žena–agentkinja Mosada tajno su ušle u Iran i bile na terenu, izvodeći različite operacije tokom izraelskih napada na iranski nuklearni i balistički program u junu ove godine. Direktor Mosada David Barnea ocjenjuje da je uloga žena u ovoj operaciji bila „veoma značajna“.

Iako su detalji o njihovim zadacima i dalje strogo povjerljivi, poznato je da je još 2024. godine visoka agentkinja Mosada, poznata samo kao „G“, sa iranskim porijeklom i specijalnim znanjem o Iranu i regrutovanju stranih špijuna u neprijateljskim državama, imala čast da zapali baklju na proslavi Dana nezavisnosti Izraela. Knjiga Mosad Amazonke iz 2021. opisuje kako agentkinje nisu samo zavodile neprijateljske zvaničnike i sprovodile nadzor nad iranskim nuklearnim postrojenjima, već i učestvovale u oružanim i drugim napadima.

Koordinisana špijunska mreža

Barnea je tokom operacije u Iran poslao stotine svojih agenata i saradnika, pažljivo koordinisanih na različitim zadacima. Pored izraelskih agenata, Mosad je dostigao novi nivo u regrutovanju i obuci iranskih disidenata za delovanje protiv režima ajatolaha. U Teheranu su ciljali radarske sisteme i balističke rakete, a takođe su izraelskoj avijaciji dostavljali podatke za precizne napade na druge iranske ciljeve.

Nuklearna postrojenja pod udarom

Tokom dvanaestodnevnog rata s Iranom, Izrael je uništio veći deo tri glavna nuklearna postrojenja – Natanz, Fordo i Isfahan – i oštetio desetine drugih lokacija. Ipak, oko 400 kilograma uranijuma obogaćenog na 60% – što je blizu vojnog nivoa – ostalo je netaknuto. Teoretski, ta količina mogla bi da se dodatno obogati i iskoristi za proizvodnju nekoliko nuklearnih bombi.

Izraelski zvaničnici tvrde da Iranu, čak i uz obnovu oštećenih dijelova programa, ne bi bilo moguće da napravi bombu prije isteka oko dvije godine, jer sam obogaćeni uranijum nije dovoljan za izradu oružja. Ipak, nova saznanja da Mosad ima precizne podatke o lokacijama zaliha i da bi mogao da interveniše ako Teheran pokuša bilo kakav opasan potez trebalo bi da zabrinu ajatolahe.

Jedan od uslova Zapada da Iranu ne budu ponovo uvedene globalne sankcije jeste da Islamska Republika omogući inspektorima IAEA pristup svojim zalihama uranijuma, piše Nova.

Facebook komentari