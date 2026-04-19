Trump zaprijetio totalnim uništenjem Irana: Ako ne prihvate dogovor…

“Iran je jučer odlučio otvoriti vatru u Hormuškom moreuzu, što predstavlja potpuno kršenje našeg sporazuma o primirju! Mnogi su hici bili usmjereni prema francuskom brodu i teretnom brodu iz Ujedinjenog Kraljevstva. To baš i nije bilo lijepo, zar ne?

Moji predstavnici putuju u Islamabad u Pakistanu, ondje će biti sutra navečer na pregovorima. Iran je nedavno objavio da zatvara moreuz, što je čudno jer ga je naša blokada već zatvorila. Oni nam, a da toga nisu svjesni, zapravo pomažu, a pritom su oni ti koji gube zbog zatvorenog prolaza — 500 miliona dolara dnevno! Sjedinjene Američke Države ne gube ništa.Dapače, mnogi brodovi trenutno plove prema SAD-u, u Teksas, Louisianu i Aljasku, kako bi se opskrbili, zahvaljujući Iranskoj revolucionarnoj gardi koja uvijek želi glumiti ‘opasnog momka’.

Nudimo vrlo pošten i razuman dogovor i nadam se da će ga prihvatiti jer, ako ne, Sjedinjene Američke Države uništit će svaku elektranu i svaki most u Iranu. Nema više gospodina dobrog! Brzo će popustiti, lako će popustiti, a ako ne prihvate dogovor, bit će mi čast učiniti ono što se mora učiniti, što su drugi predsjednici trebali učiniti Iranu tokom posljednjih 47 godina,pišu Vijesti

Vrijeme je da se zaustavi iranski stroj za ubijanje”, poručio je.

