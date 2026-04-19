Dodik: ‘Udružit ćemo se sa Srbijom, a Sarajevo nije glavni grad BiH‘

Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik ponovo je u subotu najavio mogućnost odvajanja entiteta Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine i ujedinjenja sa Srbijom.

Govoreći na kongresu partnerske Socijalističke partije, Dodik je izjavio da će politička borba za Srbe biti završena “kada budemo slobodni i kada se sa Srbijom udružujemo na način kako mi mislimo da treba”.

Dodik je prvi put nakon dužeg vremena ponovio ranija stajališta o krajnjem cilju integracije srpskog entiteta sa Srbijom.

Dodatno je osporio institucionalni poredak Bosne i Hercegovine rekavši da za njega Sarajevo nije glavni grad, već Banja Luka i Beograd.

Dodik je od 2017. bio pod američkim sankcijama zbog podrivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i zagovaranja secesije Republike Srpske. Dodatno su bile proširene 2022., da bi bile potpuno ukinute u oktobru prošle godine.

Sud Bosne i Hercegovine prošle godine osudio je Dodika na jednogodišnju kaznu zatvora zbog nepoštivanja odluka visokog međunarodnog predstavnika, nakon čega mu je ukinut mandat predsjednika Republike Srpske

