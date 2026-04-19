Izrael najavljuje nastavak napada: Djelovat ćemo punom silom!

Nakon više od mjesec i pol rata između Izraela i Hezbolaha, u petak je stupilo na snagu desetodnevno primirje. No obje se strane od tada međusobno optužuju za njegovo kršenje.

“Premijer Benjamin Netanyahu i ja naložili smo Izraelskim odbrambenim snagama da djeluju punom silom i na kopnu i u zraku, i tokom primirja, a sve da bi se naši vojnici u Libanu zaštitili od bilo kakve prijetnje”, rekao je Katz na događaju na okupiranoj Zapadnoj obali.

Dodao je da je vojsci naređeno i da sruši svaku građevinu ili cestu koja je “minirana” ili predstavlja prijetnju vojnicima.

“Cilj je uništiti kuće u selima blizu granice koje su u svakom pogledu služile kao terorističke ispostave Hezbolaha i prijetile izraelskim zajednicama”.

Vojska je objavila da je u petak u južnom Libanu smrtno stradao izraelski vojnik u trenutku kad je ušao u zgradu koja je bila minirana. Katz je više puta upozorio da će Izrael srušiti kuće uz granicu kako bi uspostavio sigurnu zonu u južnom Libanu, javlja Hina.

Jučer su izraelske snage obavile rušenja u gradu Bint Jbeilu, poprištu žestokih borbi s Hezbolahom prije primirja,pišu Vijesti

“Opći cilj kampanje u Libanu je razoružanje Hezbolaha i uklanjanje prijetnje zajednicama u sjevernom Izraelu”, dodao je ministar. “Nastavi li libanska vlada zanemarivati ​​svoje obaveze, Izraelske odbrambene snage nastavit će vojne akcije”, kazao je.

