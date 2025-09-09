Oglasio se predsjednik Poljske poslije strašnog ruskog napada! Haos u zemlji, građanima upućeno hitno upozorenje!

“Operacija u poljskom vazdušnom prostoru završila je nakon noćnog, sveobuhvatnog napada dronovima i njihovog prelaska preko naših granica”, izjavio je poljski predsednik Karol Navrocki.

Dodao je da se na sastanku u Nacionalnom bezbjednosnom birou (BBN) raspravljalo i o mogućnosti pokretanja člana 4 NATO saveza.

Taj član predviđa da će se države članice međusobno savjetovati “kad god je, po mišljenju bilo koje od njih, ugrožena teritorijalna cjelovitost, politička nezavisnost ili sigurnost bilo koje od stranaka”.

Za razliku od člana 5, koji definiše zajedničku odbranu i obavezu da se napad na jednu članicu smatra napadom na sve, član 4 ne podrazumijeva vojni odgovor, već pokretanje konsultacija unutar Saveza, piše Telegraf.rs.

