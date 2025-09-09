Svijet

Muškarac u Njemačkoj četiri dana bio zarobljen u liftu bez hrane i vode

Objavljeno prije 1 sat

U njemačkom gradu Osnabrück, muškarac u srednjim sedamdesetim godinama proveo je četiri dana zaglavljen u pokvarenom liftu. Bez mobilnog telefona i bez vode preživio je zahvaljujući pomoći sina i dvojice policajaca koji su ga uspjeli osloboditi.

Incident se dogodio još u julu, ali je kasnije obznanjen, potvrdila je policija za list Bild.

Uzrok drame bio je neispravan osigurač koji je blokirao lift i istovremeno onemogućio dugme za hitne pozive. U očaju, zarobljeni muškarac je čak iščupao oblogu kabine i savijao metalne dijelove kako bi došao do malo svježeg zraka, prenosi Klix.

“Nikada nisam bio sretniji zbog policije”

Tek kada sin nekoliko dana nije imao nikakav kontakt s ocem, pozvao je policiju. Dvojica službenika odmah su došla u kuću i tamo čuli tihi glas iz okna lifta.

“Bilo je krajnje vrijeme”, izjavila je portparolka policije. Muškarac je bio dehidriran i potpuno iscrpljen, ali je na vrijeme prebačen u bolnicu.

Krajem augusta, nakon što se oporavio, pozvao je svoje spasioce na kafu. Kako je samoironično priznao, nikada nije bio toliko sretan da čuje glas policajca.

Policija je na Instagramu poručila: “Bili vi prijatelj policije ili ne, mi smo tu za sve vas”.


