Ovo je najskuplji metal na svijetu: Košta čak 15 puta više od zlata

Rodijum je najređi i najskuplji metal svijeta, dragocjen u nakitu i automobilskoj industriji, vrijedi više od zlata.

To je malo poznati element koji je jednom prilikom dostigao cijenu od 28.000 dolara po unci, što je više od 15 puta više od cijene zlata.

Iako je zlato u cijelom svijetu simbol bogatstva i ljepote, postoji još jedan metal iz porodice platine koja se smatra najskupljim na svijetu. Koristi se i u izradi nakita i u automobilskoj industriji i njegova cijene neprestano raste.

Osim toga, nalazišta ovog metala uglavnom se nalaze u Južnoj Africi, iako postoje i zemlje Južne Amerike koje ga proizvode.

Njegova visoka cijena je i zbog toga što je jedan od najrjeđih i najmanje raširenih metala. Koncentracija rodijuma u zemljinoj kori je samo 0,001 grama po toni stijene. Zato je rudarenje izuzetno teško.

Tvrdoća i čvrstoća ovog prelaznog metala je ista kao kod platine ili paladijuma, a pored toga, nije sklon oksidaciji.

Zbog svojih hemijskih karakteristika rodijum se koristi u izradi nakita, poboljšavajući njegovu boju, sjaj i izgled. Koristi se i kao premaz za ove proizvode, što povećava njihovu vrijednost. Nije sklon oksidaciji, što sprečava da srebro vremenom potamni. Pored toga, nakit postaje otporniji na udarce, ogrebotine i habanje izazvane upotrebom,pišu Vijesti

Pored toga, automobilska industrija ga koristi kao važan dio automobila. Koristi se u katalizatorima koji smanjuju emisiju zagađujućih materija, što je prioritet u uslovima strogih ekoloških mera.

Najveće nalazište rodijuma otkriveno je u magmatskom kompleksu Busveld u Južnoj Africi, gdje se metal vadi iz hroma i sulfida nikla i bakra. Upravo ova afrička zemlja obezbjeđuje 80 posto svjetske proizvodnje.

