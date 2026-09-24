Velika rupa otvorila se u Beogradu, dio parkinga i automobil propali

Incident se dogodio u blizini okretnice autobusa 26. Prema prvim informacijama, nema povrijeđenih.

Zbog opasnosti po sigurnost stanari obližnje zgrade su evakuisani, dok je policija zatvorila ulicu i preusmjerila saobraćaj.

Na fotografijama i snimcima s mjesta događaja vidi se bijeli automobil koji je zajedno s dijelom parkinga završio u građevinskoj jami. Na samom rubu urušenog terena ostao je i bager.

Stanari tvrde da su ranije upozoravali

Nakon incidenta oglasila se lokalna grupa građana “Moje naselje”, koja godinama prati infrastrukturne probleme u naselju Vojvode Vlahovića. Naveli su da su građani ranije upozoravali na stanje na toj lokaciji.Upozoravali smo, šetali, pisali… nema stradalih, pukom srećom”, naveli su na društvenim mrežama.

Stanari su slične tvrdnje iznijeli i za beogradske medije.

“Već dva mjeseca pričamo da će da se sruši. Zemlja se non-stop odlama”, rekao je jedan od njih.

Jedna stanovnica navela je da su građani organizovali proteste i blokade kako bi ukazali na problem.

Da su upozorenja postojala tvrdi i odbornik u Skupštini grada Beograda Stefan Simić. Prema njegovim riječima, građani su učestvovali u blokadi puta, obraćali se inspekciji i pozivali nadležne institucije zbog stanja na toj lokaciji.

“Sreća pa nema žrtava”, naveo je Simić nakon urušavanja.

Ipak, za sada nije poznato šta su nadležne institucije eventualno preduzele nakon prijava građana. Također nije zvanično utvrđeno šta je dovelo do urušavanja.

Zgrada evakuisana, uzrok još nije poznat

Nakon urušavanja donesena je odluka o evakuaciji zgrade kojoj pripada dio parkinga koji se obrušio.Policija je zatvorila ulicu, a ekipe nadležnih službi izašle su na teren kako bi procijenile stanje i utvrdile šta se dogodilo.

Za sada nema informacija o povrijeđenima.

Još nije poznato ni šta je tačno izazvalo urušavanje. Prema dosadašnjim informacijama, došlo je do pucanja, odnosno obrušavanja potpornog zida na gradilištu, nakon čega su dio terena, parking i automobil završili u građevinskoj jami.

Nadležne službe tek trebaju utvrditi okolnosti incidenta. Zbog toga se tvrdnje stanara o ranijem odlamanju zemlje i upozorenjima mogu navesti kao dio priče, ali na osnovu njih se još ne može zaključiti šta je neposredno izazvalo urušavanje niti ko je odgovoran,pišu Vijesti

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