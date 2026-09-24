Vještačka inteligencija postaje sve opasnija za djecu od društvenih mreža

Nalazimo se u zaista strašnoj situaciji kada je riječ o onome što vještačka inteligencija radi djeci. Ideja da će industrija to sama riješiti bez vanjske pomoći je nerealna“, izjavio je Siegel za Reuters.

Prema njegovim riječima, velike kompanije koje razvijaju vještačku inteligenciju trenutno uvode funkcije namijenjene djeci bez uspostavljanja adekvatnih zaštitnih mehanizama.

On je naveo da kompanije mogu poduzeti korake kako bi bolje zaštitile mlade, ističući rizike koji se kreću od samoubistva i psihoze do takozvanog kognitivnog rasterećenja, koje dovodi do opadanja kritičkog mišljenja usljed oslanjanja na vještačku inteligenciju radi dobijanja odgovora,pišu Vijesti

Upitana da prokomentariše Siegelove izjave, kompanija Google saopćila je da roditelji imaju mogućnost kontrole pomoću koje mogu u potpunosti isključiti djetetov pristup pretraživaču.

„Naše funkcije pretrage zasnovane na vještačkoj inteligenciji predstavljaju nevjerovatno koristan način za djecu i tinejdžere da uče, istražuju i razumiju informacije i svijet“, tvrdi Google.

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