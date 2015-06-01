Svijet

Ovakvo oružje svijet do sada nije vidio, može da nosi 12 bojevih glava! Gledajte šta je Kina razvila, svijet strahuje!

10.2K  
Objavljeno prije 1 sat

Vojni analitičar Aleksandar Nil tvrdi da ovaj ICBM ima veći domet i da može da nosi više bojevih glava…

 Vojna parada u Pekingu, Foto: Xiao Yijiu / imago sportfotodienst / Profimedia

Na vojnoj paradi u Pekingu uočena je nova, do sada neviđena varijanta kineske interkontinentalne balističke rakete (ICBM) Dongfeng, DF-5C, prenosi BBC.

Vojni analitičar Aleksandar Nil tvrdi da ovaj ICBM ima veći domet i da može da nosi više bojevih glava, do 12 na jednoj raketi.

Riječ je o dvostepenom nuklearnom projektilu koji koristi tečno gorivo, što znači da njegovu putanju pokreću dva uzastopna raketna stepena, svaki sa svojim motorom.

DF-5C je baziran na silosima, što znači da se lansira iz objekta iskopanog duboko u zemlju, a namijenjen je kao strateško sredstvo odvraćanja, kaže Nil.

Pogledajte prikaz vojne moći Kine u Pekingu na vojnoj paradi:

Kako navodi BBC, predstavljeno je i još jedno oružje o kojem je bilo mnogo spekulacija proteklih dana – lasersko oružje LY-1, postavljeno na vrh oklopnog kamiona sa osam točkova.

Za ovo lasersko oružje se kaže da je veoma moćno i da bi moglo potpuno da onesposobii sprži bilo kakvu elektroniku, pa čak i da zaslepi pilota, navodi vojni analitičar Aleksandar Nil.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh