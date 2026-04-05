Sedmomjesečna beba preminula nakon što je ostavljena u vrućem automobilu

Sedmomjesečna beba preminula je u američkoj saveznoj državi Tenesi nakon što je, prema navodima vlasti, ostavljena u automobilu izloženom visokim temperaturama. Policija je reagovala nakon dojave da se beba nalazi bez svijesti u vozilu parkiranom kod biblioteke u gradu Monterej, saopćio je ured šerifa okruga Patnam, prenosi ABC News.Prema informacijama iz šerifovog ureda, postoji sumnja da je dijete “možda satima bilo u vozilu s ugašenim motorom i podignutim prozorima”. Tog dana temperatura u Monterej gradu udaljenom oko 145 kilometara istočno od Nešvila, dostigla je 27 stepeni Celzijusa.

Istraga o okolnostima ovog slučaja je u toku. Šerif Edi Faris (Eddie Farris) izjavio je da se radi o teškoj tragediji.

– Ovo je strašna tragedija. Kako temperature rastu, molim vas da odvojite trenutak i uvijek provjerite svoja vozila. Jedna jednostavna provjera može spasiti dječiji život – poručio je Faris.

Prema podacima organizacije KidsAndCars.org, ovo je druga smrt djeteta u vrućem automobilu u Sjedinjenim Američkim Državama ove godine. Ista organizacija navodi da je od 1990. godine najmanje 1172 djece izgubilo život na ovaj način.

