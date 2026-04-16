OVAN

Dnevni horoskop za 16. april 2026. godine kaže da ćete na poslu danas raditi brzo, ali će od vas tražiti da budete strpljiviji i da proverite detalje pre nego što nešto pošaljete dalje. U ljubavi ćete osećati nalet strasti, ali i potrebu da jasno kažete šta više ne želite da trpite. Moguće je da ćete morati da donesete brzu odluku u vezi sa jednim papirom ili potpisom.

BIK

Na poslu se fokusirajte na odgovornost, pokazaćete da možete da iznesete i zahtevnije obaveze. U ljubavi ćete želeti više sigurnosti i dokaza osećanja, pa ćete otvoreno pričati o budućnosti. Danas ćete se verovatno baviti nekim troškom ili kupovinom za kuću, pazite da ne pređete planirani budžet.

BLIZANCI

Na poslu vas čeka više komunikacije, poziva i poruka nego inače, pa ćete se osećati rastrzano na više strana. U ljubavi će se pojaviti potreba da raščistite neke nesporazume, ali ćete to učiniti na duhovit i ležeran način. Moguće je kraće putovanje, odlazak u drugu firmu ili na sastanak, gde ćete upoznati novu osobu važnu za vaš razvoj.

RAK

Danas ćete biti osetljiviji na kritiku, ali ćete istovremeno dati maksimum da dokažete koliko vredite. U ljubavi ćete tražiti više nežnosti, razumevanja i vremena provedenog nasamo sa partnerom. Bićete u situaciji da pomognete članu porodice ili bliskoj osobi, što će vam oduzeti energiju, ali i doneti osećaj unutrašnjeg zadovoljstva.

LAV

Dnevni horoskop za 16. april 2026. godine kaže da ćete preuzeti inicijativu i pokazati liderske sposobnosti, pa će se drugi oslanjati na vaše odluke. U ljubavi ćete želeti više pažnje i divljenja, ali pazite da ne nametnete svoje želje preoštro. Danas vas očekuje društveni događaj, sastanak ili okupljanje gde ćete biti u centru pažnje i ostvariti koristan kontakt.

DEVICA

Na poslu ćete se baviti detaljima, papirologijom i nedovršenim obavezama, pa ćete želeti da sve dovedete u red. U ljubavi ćete previše analizirati partnerove reči i ponašanje, pa pokušajte da smanjite kritičnost. Moguće je da ćete danas posvetiti više vremena zdravlju – pregled, analiza ili odluka da uvedete red u ishranu i navike.

VAGA

Dnevni horoskop za 16. april 2026. godine donosi saradnju u kojoj je važno da održite dobru atmosferu u timu. U ljubavi ćete tražiti ravnotežu između onoga što dajete i onoga što dobijate, pa ćete pokrenuti iskren razgovor. Bićete u prilici da napravite kompromis oko nekog važnog dogovora ili ugovora, a ako budete taktični, svi će biti zadovoljni.

ŠKORPIJA

Na poslu ćete delovati odlučno i intenzivno, pa će se drugi možda i malo plašiti da vam protivreče. U ljubavi ćete želeti dubinu i iskrenost, pa će vam smetati površne priče i igre moći. Danas može da se otvori situacija da dođete do informacije koju je neko hteo da sakrije, što vam daje prednost, ali i odgovornost kako ćete je koristiti.

STRELAC

Na poslu će vas pratiti dinamičan tempo, a imaćete priliku da naučite nešto novo ili proširite delatnost. U ljubavi ćete želeti više slobode, spontanosti i zajedničkih avantura, pa ćete predlagati izlazak ili put. Moguće je da ćete danas imati susret s osobom iz inostranstva, s fakulteta ili iz druge sredine, što može da vam otvori nove perspektive.

JARAC

Na poslu će od vas očekivati disciplinu i posvećenost, a vi ćete preuzeti odgovornost i za tuđe zadatke. U ljubavi ćete delovati rezervisanije, ali ćete delima pokazati koliko vam je stalo. Danas ćete verovatno rešavati nešto vezano za banku, kredit, dug ili zajednička finansijska pitanja. Pristupite svemu hladne glave.

VODOLIJA

Na poslu ćete imati originalne ideje i predloge, ali će vam trebati podrška kolega da ih zaista sprovedete u delo. U ljubavi ćete želeti više prijateljskog pristupa, iskrenog razgovora i zajedničkih planova koji izlaze iz rutine. Danas može da se pojavi neočekivan poziv ili poruka koja menja planove. Prihvatite promenu, može da vam donese osveženje.

RIBE

Dnevni horoskop za 16. april 2026. godine kaže da ćete se na poslu ćete oslanjati na intuiciju i osećaj za ljude, pa ćete dobro proceniti nečije namere ili raspoloženje. U ljubavi ćete biti nežni, romantični i spremni na razumevanje, ali pazite da ne zanemarite sopstvene potrebe. Moguće je da ćete danas pomoći nekome u nevolji ili završiti obavezu umesto druge osobe, što će vam doneti zahvalnost, ali i umor,piše Avaz

Facebook komentari