Univerziteti širom Evrope prekidaju saradnju s Izraelom zbog zločina u Gazi

Objavljeno prije 36 minuta

Univerziteti širom Evrope postali su mjesto rasprava o učešću Izraela u istraživačkim programima EU, posebno dok traju izraelske vojne akcije u Gazi.

Iako se Evropska Unija nije usaglasila oko suspenzije Izraela iz programa “Obzor Evropa”, mnogi univerziteti samoinicijativno su prekinuli saradnju.

Evropska komisija predložila je u julu obustavu izraelskog učešća u dijelu programa koji finansira inovacije, nakon izvještaja da Izrael krši ljudska prava u Gazi.

Međutim, zbog protivljenja ključnih zemalja poput Njemačke i Mađarske, prijedlog nije usvojen.

U Gazi je od oktobra 2023. godine ubijeno preko 62.000 ljudi, a proglašena je i glad.

U akademskim krugovima raste pritisak. U Hrvatskoj je osnovana inicijativa IzASEP koja traži obustavu saradnje s izraelskim institucijama. Slični zahtjevi dolaze iz Slovenije, Belgije, Italije i Španije, gdje su neki univerziteti već prekinuli ili smanjili saradnju.

S druge strane, univerziteti u Češkoj, Njemačkoj i Mađarskoj nisu uveli mjere protiv Izraela,pišu Vijesti

Kritičari akademskih sankcija upozoravaju da bi one mogle štetiti istraživačima koji se protive politici vlastite države i narušiti akademsku slobodu.

Pitanje ostaje otvoreno, dok Izrael i dalje prima sredstva iz EU programa. Rasprava će se nastaviti nakon ljetne pauze.


