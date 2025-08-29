Ukrajinci raznijeli dva ključna ruska mosta

Ukrajinske snage izvele su domišljatu operaciju u kojoj su uništile dva ključna mosta na ruskom teritoriju, koristeći jeftine dronove kako bi aktivirale eksploziv koji su ondje prethodno postavile same ruske snage.

Mostovi u blizini granice s Harkivskom regijom služili su za opskrbu ruskih trupa, a Rusi su ih minirali kao mjeru opreza u slučaju iznenadnog ukrajinskog prodora, piše CNN.

Uništavanje ključne infrastrukture na vlastitom teritoriju kako bi se usporio neprijatelj uobičajena je vojna taktika. Sama Ukrajina je to učinila na početku agresije u februaru 2022., kada je rušenjem mostova prema Kijevu usporila ruski prodor i odbranila glavni grad. No, ovaj put Ukrajinci su rusku mjeru opreza okrenuli protiv njih.

Pripadnici 58. zasebne motorizovane pješačke brigade, koji su izveli operaciju, ispričali su za CNN kako su uočili neobične aktivnosti oko jednog od mostova. “Postalo je jasno da se nešto tamo događa. Nismo mogli letjeti običnim izviđačkim dronom ispod mosta jer bi signal jednostavno nestao, pa smo uletjeli dronom opremljenim optičkim vlaknima”, rekao je predstavnik brigade.

Snimka s drona otkrila je hrpu protutenkovskih mina i drugog streljiva skrivenog ispod mosta.

“Vidjeli smo mine i udarili”, dodali su. Videozapis se naglo prekida u trenutku udara, dok druga kamera iz daljine prikazuje snažnu eksploziju. CNN je geolocirao snimku u Belgorodsku regiju u južnoj Rusiji. Belgorodska regija graniči s Ukrajinom, te kroz nju prolaze ruske opskrbne linije, prenosi Index.hr.

Ukrajinci su provjerili i drugi obližnji most. “Otkrili smo da je i on miniran i udarili smo. Vidjeli smo priliku i iskoristili je”, rekao je predstavnik brigade.

Ovaj uspjeh predstavlja rijetku dobru vijest za Kijev u trenutku dok se ukrajinske snage suočavaju s teškom situacijom na ratištu i sporim, ali konstantnim napredovanjem ruskih trupa. U međuvremenu, Moskva gotovo svakodnevno nastavlja sa zračnim napadima na gradove širom Ukrajine. Ruski zvaničnici još nisu komentarisali uništenje mostova.

Predstavnik brigade potvrdio je za CNN da dronovi korišteni u napadu koštaju između 600 i 725 dolara, što ovu operaciju čini izuzetno isplativom. Rušenje mosta inače zahtijeva skupo navođeno streljivo ispaljeno iz sofisticiranih sistema poput raketnih bacača ili aviona,pišu Vijesti

Primjerice, Ukrajina je ranije koristila američki sistem HIMARS za uništavanje mostova, pri čemu samo jedna raketa košta desetke hiljada dolara. Ovo nije prvi put da Ukrajina koristi male i jeftine dronove za postizanje maksimalnog učinka. U junu su na sličan način uništili ili oštetili desetke ruskih aviona na vojnim aerodromima

