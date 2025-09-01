Miron Muslić o Džeki: “Sin Bosne koji je osvojio svijet”

Odluka Edina Džeke da se uskoro oprosti od reprezentacije Bosne i Hercegovine izazvala je brojne reakcije iz svijeta fudbala.Među onima koji su se oglasili bio je i trener Šalkea (Schalke) Miron Muslić, koji je kapitenu Zmajeva posvetio izuzetno emotivne riječi.

“Nacionalni heroj”

Muslić je u komentaru na Džekinu objavu opisao put Dijamanta od ratnog Sarajeva do najveće evropske scene,piše Avaz

– Nacionalni heroj, čak i bez postignutih golova. Sin Bosne koji se uzdigao iz ruševina svoje domovine da osvoji svijet. Rođeni borac koji je nadjačao sve prepreke, kamo god je otišao. Skromni šampion. Uzor kako na terenu, tako i izvan njega. Hvala, Edine, volimo te – napisao je Muslić uz zastavu Bosne i Hercegovine.

Zajedno vratili Šalke

Muslić i Džeko sarađuju od početka godine, a iza njih je veliki zajednički uspjeh. Sa Šalkeom su izborili povratak u Bundesligu, čime su vratili klub u najviši rang njemačkog fudbala.

Džeko će posljednji put obući dres Bosne i Hercegovine 2. oktobra protiv Švedske u Ligi nacija, kada će imati priliku da se oprosti pred navijačima Zmajeva.

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