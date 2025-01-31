Svijet

Merz šokirao: Njemačka nije samo u periodu ekonomske slabosti, nego u strukturnoj krizi privrede

Objavljeno prije 42 minute

Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da se privreda njegove zemlje nalazi u “strukturnoj krizi”, a ne samo u fazi privremene “slabosti”, priznavši da je povratak na stabilan ekonomski put teži nego što je očekivao.

 Christian Democratic Party (CDU) party leader Friedrich Merz looks on as he attends a session of the lower house of parliament Bundestag, after he succeeded on Wednesday in getting a motion passed in parliament that calls for a migration crackdown, including the rejection of asylum seekers at the country's land borders, in Berlin, Germany, January 31, 2025. REUTERS/Liesa Johannssen

Govoreći u subotu pred članovima svoje Kršćansko-demokratske unije (CDU) u Osnabrücku, rodnoj saveznoj zemlji auto-giganta Volkswagena, Merz je istakao da je izazov sa kojim se Njemačka suočava ozbiljniji od prvobitnih procjena.

“Kažem ovo i samokritično – ovaj zadatak je veći nego što je neko možda mislio prije godinu dana. Ne nalazimo se samo u periodu ekonomske slabosti, već u strukturnoj krizi naše privrede”, poručio je Merz.

On je naglasio da veliki dijelovi njemačke ekonomije “više nisu istinski konkurentni”, a kao primjer naveo drastičan pad dobiti Volkswagena, koji je u drugom kvartalu godine zabilježio pad profita nakon oporezivanja od 36 posto. “To je samo jedna od brojnih poruka o stanju naše privrede”, dodao je.

Merz je upozorio da “poslije ove sedmice niko ne bi smio imati iluzije o tome koliko su izazovi s kojima se suočavamo duboki i dalekosežni”.

Njemački kancelar ocijenio je da kvalitet proizvoda ostaje visok i da menadžeri kompanija prepoznaju probleme, ali da “osnovni uslovi u Njemačkoj jednostavno nisu bili dovoljno dobri u posljednjoj deceniji”.

Pad autoindustrije dodatno je pojačao zabrinutost za stanje ekonomije najveće sile Evropske unije. Pored Volkswagena, i BMW je izvijestio o naglom padu profita u prvoj polovini godine – 29 posto manje u odnosu na isti period prošle godine, prenosi Klix.


