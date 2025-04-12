Zelenski poručio: Ukrajina nikada više neće biti prisiljena na kompromis

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u nedjelju da njegova zemlja “nikada više neće biti prisiljena” na kompromis, dok se nastavljaju diplomatski napori koje predvodi SAD s ciljem okončanja rata između Rusije i Ukrajine.Ukrajina nikada više neće biti prisiljena u historiji da trpi sramotu koju Rusi nazivaju kompromisom. Nama je potreban pravedan mir. Našu budućnost odlučujemo samo mi. I svijet to zna. I svijet to poštuje – rekao je Zelenski u video obraćanju povodom Dana nezavisnosti zemlje.

Zelenski je istakao da se i SAD i Evropa slažu da Kijev još uvijek nije u potpunosti pobijedio, ali da sigurno neće izgubiti, dok Rusija tvrdi da ostvaruje daljnje vojne napretke u ratom pogođenoj zemlji.

– Ukrajina je osigurala svoju nezavisnost. Ukrajina nije žrtva, ona je borac. Ukrajina ne moli, ona nudi – rekao je Zelenski, naglasivši da će Kijev postići održiv, pouzdan i dugotrajan mir, jer će dobiti snažne sigurnosne garancije.

– Ovo nije samo naš cilj, to je upravo ono što želimo i što moramo prenijeti kao naslijeđe našoj djeci i unucima, snažnu Ukrajinu, ravnopravnu Ukrajinu, evropsku Ukrajinu, nezavisnu Ukrajinu – dodao je.

Trampovi napori

Američki predsjednik Donald Tramp pokušava okončati rat između Rusije i Ukrajine otkako je počeo svoj drugi mandat u januaru.

Napori su dobili zamah nakon ključnog samita između Trampa i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina na Aljasci 15. augusta, te kasnijeg sastanka u Ovalnom uredu između Trumpa, Zelenskog i evropskih lidera,piše Avaz

Kanadski premijer u Kijevu

U međuvremenu, kanadski premijer Mark Karni u nedjelju je stigao u Kijev povodom proslave nezavisnosti Ukrajine od Sovjetskog Saveza 1991. godine. Kanada je bila prva zapadna zemlja koja je priznala nezavisnost Ukrajine.

