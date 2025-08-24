Svijet

Tragedija na Sredozemnom moru: Utopile se tri maloljetne sestre

Objavljeno prije 13 minuta

Tri djevojčice, sestre uzrasta od 9, 11 i 17 godina, utopile su se u nesreći koja se dogodila na Sredozemnom moru između Libije i Italije, saopštila je njemačka humanitarna organizacija za spasavanje na moru RESQSHIP.

Njihova tijela pronađena su u gumenom čamcu koji je, prema navodima, bio „opasno prenatrpan“ i izložen talasima visine do 1,5 metara, prije nego što je brod za spasavanje stigao na mjesto nesreće, prenosi Reuters.

Brod Nadir ove organizacije uspio je spasiti 65 ljudi, među kojima su bile tri trudnice, nekoliko djece i jedna beba stara sedam mjeseci. Tokom nesreće jedna osoba je pala u more i još se vodi kao nestala.

Organizacija RESQSHIP nije objavila podatke o nacionalnosti poginulih djevojčica,pišu Vijesti

Podsjetimo, italijanska obalska straža je 23. augusta evakuisala 14 osoba i prebacila ih na jug ostrva Lampedusa.


