Napadnuta ambasada Bugarske u Skoplju, iz Sofije traže hitnu reakciju

Bugarske vlasti su uputile hitan zahtjev nadležnim organima u Sjevernoj Makedoniji da hitno identifikuju i kazne počinioca ovog čina, koji je ocijenjen kao direktan udar na diplomatski integritet i službeno prisustvo Bugarske u ovoj susjednoj državi, piše Danas.

Kršenje Bečke konvencije i institucionalna pasivnost

Ministarstvo vanjskih poslova Bugarske najoštrije osuđuje ovaj čin usmjeren na zgradu bugarskog predstavništva u Skoplju, ističući da je zgrada simbol državnosti. “Ovo je neprihvatljiv napad na status diplomatskog predstavništva i grubo kršenje Bečke konvencije o diplomatskim odnosima. Ministarstvo izražava duboku zabrinutost što je ovakav smijeo čin rezultat sistematskog nedostatka reakcije nadležnih institucija Republike Sjeverne Makedonije na prethodne napade i vandalske akte”, navodi se u službenom saopćenju.

Prema navodima bugarske strane, institucionalna pasivnost, u kombinaciji sa tolerisanim, pa čak i poticanim govorom mržnje protiv Bugarske i Bugara u susjedstvu, stvorila je okruženje u kojem se takva kriminalna djela potiču i eskaliraju. Ovakva atmosfera nepovjerenja narušava regionalnu stabilnost, što je tema koja se često razmatra i unutar institucija države Bosne i Hercegovine kada je riječ o sigurnosti diplomatskih objekata.

Zahtjev za krivičnu odgovornost i zaštitu osoblja

Nadležni organi u Sjevernoj Makedoniji pozvani su da odmah preduzmu sve neophodne mjere kako bi identifikovali počinioca i pozvali ga na punu krivičnu odgovornost, kao i da garantuju sigurnost bugarskih diplomatskih i konzularnih predstavništava, njihovog osoblja i imovine. Sofija jasno poručuje da očekuje od Skoplja nedvosmisleno distanciranje od govora mržnje i efikasno suprotstavljanje ovakvim zločinima.

“Republika Bugarska očekuje od institucija u Republici Sjevernoj Makedoniji da svrsishodno rade na stvaranju fundamentalno drugačijeg javnog narativa za odnose sa Bugarskom i da bezuslovno ispunjavaju svoje međunarodne obaveze”, zaključuje se u saopćenju.

Ovu situaciju s pažnjom prate i zvaničnici u regiji, uključujući Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, s obzirom na važnost dobrosusjedskih odnosa. O sličnim incidentima ranije je govorio i nekadašnji predsjednik RS Milorad Dodik, dok članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda kontinuirano naglašava potrebu za striktnim poštovanjem međunarodnog prava. Dok se čeka reakcija makedonskih organa, bugarsko ministarstvo je najavilo da će nastaviti pratiti slučaj i zadržava pravo na dodatne mjere zaštite bugarskih interesa.

