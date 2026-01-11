Vijesti

Preminuo tinejdžer koji je pucao u baku i djeda

3.2K  
Objavljeno prije 14 minuta

Srbijanski mediji navode da je tinejdžer pucao na članove porodice jer mu nisu dali 18.000 eura za koje je smatrao da pripadaju njegovom ocu

Tinejdžer (16) preminuo je u bolnici u Beogradu, nakon što su mu doktori pokušavali spasiti život od 7. januara, kada je sam sebi pucao u glavu.

Prije toga, isti mladić upucao je svoju baku i djeda u naselju Zvezdara u Beogradu, a oni se još uvijek bore za život.Srbijanski mediji navode da je tinejdžer pucao na članove porodice jer mu nisu dali 18.000 eura za koje je smatrao da pripadaju njegovom ocu,piše Avaz

Nakon pucnjave, koja se dogodila na Božić, uhapšen je njegov otac, koji se u tužilaštvu branio šutnjom. On se tereti za krivično djelo zapuštanja i zlostavljanja maloljetne osobe.

Prema posljednjim informacijama, baka i djed su u izuzetno teškom stanju. Djed je ranjen u glavu, a baka u stomak.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh