Preminuo tinejdžer koji je pucao u baku i djeda

Tinejdžer (16) preminuo je u bolnici u Beogradu, nakon što su mu doktori pokušavali spasiti život od 7. januara, kada je sam sebi pucao u glavu.

Prije toga, isti mladić upucao je svoju baku i djeda u naselju Zvezdara u Beogradu, a oni se još uvijek bore za život.Srbijanski mediji navode da je tinejdžer pucao na članove porodice jer mu nisu dali 18.000 eura za koje je smatrao da pripadaju njegovom ocu,piše Avaz

Nakon pucnjave, koja se dogodila na Božić, uhapšen je njegov otac, koji se u tužilaštvu branio šutnjom. On se tereti za krivično djelo zapuštanja i zlostavljanja maloljetne osobe.

Prema posljednjim informacijama, baka i djed su u izuzetno teškom stanju. Djed je ranjen u glavu, a baka u stomak.

