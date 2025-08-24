Pritzker: Trampov plan da rasporedi trupe u Čikagu predstavlja zlouporabu moći

Plan predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) da rasporedi trupe u Čikagu (Chicagu) predstavlja zlouporabu moći, izjavio je demokratski guverner američke savezne države Illinois.

– Ne postoji izvanredna situacija koja opravdava slanje Nacionalne garde u Illinois, a američki predsjednik “pokušava izazvati krizu – rekao je JB Pritzker u izjavi koju prenose američki mediji.

Tramp je već rasporedio oko 2000 vojnika u Vašingtonu DC (Washington DC), gdje lokalnom vladom također upravljaju oporbeni demokrati, kao dio onoga što prikazuje kao obračun s kriminalom u američkim gradovima.

Kontrola demokrata

U petak je Tramp rekao da će tu politiku provesti u Čikagu i Njujorku (New Yorku) – dva druga velika grada pod kontrolom demokrata.

Gradonačelnik Čikaga Brandon Džonson (Johnson) odgovorio je na Trampove komentare, rekavši u izjavi da nije primio nikakve informacije o raspoređivanju Nacionalne garde u Čikagu. Rekao je da gradska vlast ima “ozbiljnu zabrinutost” oko bilo kakvog raspoređivanja trupa, nazivajući predsjednikov pristup “nekoordiniranim, nepotrebnim i nerazumnim”.

Džonson je dodao da bi “nezakonito raspoređivanje” moglo “rasplamsati napetosti između stanovnika i provođenja zakona” te ugroziti napredak koji je grad postigao u smanjenju kriminala.

U međuvremenu, američki ministar obrane Pete Hegseth naredio je da pripadnici Nacionalne garde koji patroliraju ulicama Vašingtona (Washingtona) budu naoružani, kao dio napora Trumpove administracije protiv onoga što su opisali kao “izvan kontrole” kriminala u gradu. Prošlog tjedna Pentagon i američka vojska tvrdili su da vojnici uključeni u raspoređivanje – kojih sada ima otprilike 2000 – neće nositi oružje.

Pohavalili misiju

Dok je Trampova administracija pohvalila misiju, ankete pokazuju da je ona izrazito nepopularna među mnogim stanovnicima čvrsto demokratskog Washingtona.

Pentagon je objavio da će trupe Nacionalne garde “uskoro biti na misiji s oružjem koje im je dodijeljeno u službi, u skladu s njihovom misijom i obukom”. Nije jasno hoće li odluka o naoružavanju trupa značiti da se njihova uloga u Washingtonu mijenja, navodi BBC.

